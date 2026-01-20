Muchas preguntas y solo algunas respuestas sobre la tragedia de Adamuz: todo lo que se sabe 48 horas después del accidente

¿Por qué es importante? El descarrilamiento de un Iryo y la posterior colisión de un Alvia ya se considera como el peor accidente de la alta velocidad española.

Conocer con precisión cómo era la rotura del raíl 23117 por el que pasó el tren Iryo antes de descarrilar a la altura del municipio cordobés de Adamuz es fundamental. Si bien este extremo se ha convertido en el punto de mira de las pesquisas que buscan esclarer la tragedia que ha dejado más de 40 víctimas mortales, por el momento son muchas las preguntas y tan solo algunas respuestas.

La fractura de la vía es... ¿causa o consecuencia?

Por el momento, se desconoce si ese tramo de la vía estaba roto antes o después de la tragedia. Pese a ello, lo que sí es una certeza es que el raíl 23117 es todo un punto crítico de esta línea donde se produjo la fractura. Precisamente, lo que analizan ahora mismo los investigadores es dónde se produjo el fallo: si en la propia estructura del raíl, la soldadura de las vías o en la rueda del tren Iryo.

Según ha explicado este martes en Más Vale Tarde el presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, César Franco, "se confirmará con análisis de materiales, con ultrasonidos, con pruebas de rotura, si cada uno de los elementos estaba bien".

¿Pudieron influir las vibraciones del tren?

Es mucho lo que se está hablando de las vibraciones que se dan durante los trayectos de alta velocidad de la infraestuctura ferroviaria en España, posicionándose incluso como posible señal de que algo iba mal. Y es que las imágenes sobre estas líneas, a las que ha tenido acceso laSexta, se corresponde a un AVE que todos los días hace el mismo recorrido que el Iryo de este domingo, es decir, un Málaga-Madrid.

Precisamente, sus tripulantes denuncian que llevan desde hace aproximadamente un año trabajando en estas circunstancias, mientras que los expertos como el de la Unión Internacional de Ferrocarril Antonio Martín Carrillo advierten de que sí hay que prestar atención a ese traqueteo. En este sentido, este mismo lunes subrayaba que "las vibraciones hablan", puesto que "son un efecto del estado del tren y de la vía".

Pese a ello, desde el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, descartan, de momento, su relación con el accidente. También el presidente de la Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF) -independiente, pero adscrita a la cartera de Puente-, Ignacio Barrón, señala que esas vibraciones no tienen por qué estar relacionadas con la seguridad de las vías y que podría afectar únicamente a la comodidad de los pasajeros.

Entonces... ¿qué sabemos hasta ahora con certeza?

Por un lado, se conoce la hora exacta del accidente: eran las 19:45 del pasado domingo cuando el vagón 6 del tren Iryo descarrilaba invadiendo la vía contigua. Tan solo 20 segundos después, el Alvia alcanza el punto crítico e impacta contra el otro convoy, cayendo sus dos primeros coches por un talud de cuatro metros de profundidad.

En cuanto a la secuencia temporal de la tragedia, laSexta pudo conocer este lunes en exclusiva que durante la hora y media previa al siniestro pasaron por ese mismo punto diez trenes más. En concreto, tres durante los últimos 20 minutos, sin que ninguno de reportara incidencias.

¿Y qué fallos se descartan?

Si bien son todavía muchas las incógnitas, hay algunas hipótesis que quedan descartadas como son el exceso de velocidad, los problemas de señalización, la falta de visibilidad o las condiciones meteorológicas. Estos descartes se deben a que el tramo donde se produjo la tragedia es recto y está renovado hace ocho meses haciendo que sea considerado por muchos como extraño.

Además, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha descartado la posibilidad de "un sabotaje", según ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Eso sí, lo primero ahora, antes de caer en teorías conspiranoicas es conseguir las cajas negras de ambos trenes. Un material que, según subrayan las autoridades, podrán extraer de la zona cero entre este miércoles y este jueves.

