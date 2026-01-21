Caos en el transporte de Barcelona por la interrupción del servicio de Rodalies tras el accidente de Gelida

Los detalles Protección Civil recomienda a las empresas que faciliten el teletrabajo a sus empleados con dificultades para desplazarse. La Generalitat insiste en que se priorice la seguridad y se minimicen los desplazamientos innecesarios.

La suspensión del servicio de Rodalies en Cataluña, tras el choque de un tren contra un muro en Gelida, ha causado caos en el transporte. Muchos viajeros en Barcelona se encontraron con la interrupción al llegar a la estación de Sants, sin información clara en las primeras horas. El accidente, que dejó un maquinista muerto y 37 heridos, ha desbordado el metro y los autobuses, mientras que las carreteras presentan retenciones. Adif mantiene la suspensión hasta verificar la infraestructura. La Generalitat recomienda el teletrabajo y se han implementado medidas para mejorar la movilidad, como reforzar autobuses y levantar peajes.

La suspensión de todo el servicio de Rodalies después del choque de un tren contra un muro caído en la vía a la altura de Gelida ha provocado el caos en el transporte en Barcelona.

Muchos viajeros de Rodalies se han encontrado con la sorpresa de la suspensión del servicio de trenes en Cataluña al llegar a la estación de Sants, la más importante de Barcelona, y han tenido que buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo y seguir con su día a día.

Algunos de los usuarios se han quejado de la falta de información a primera hora de la mañana ya que la web de Rodalies, según han dicho, no recogía la interrupción del servicio, así como tampoco las pantallas de la estación.

Entre la confusión y el desconcierto, algunos viajeros se quejaban de esta falta de información mientras que otros mostraban su comprensión por las alteraciones del servicio dado el grave accidente ferroviario ocurrido este martes entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), que provocó la muerte de un maquinista y heridas a 37 personas.

A media mañana, desde la estación se informa ya por megafonía de que el servicio de Rodalies continúa interrumpido y que siguen los trabajos de verificación en las vías. Las pantallas indican también que los trenes no circulan todavía.

Unos 400.000 viajeros utilizan cada día en Cataluña el servicio de Rodalies, según los últimos cálculos. La interrupción de Rodalies ha provocado además una mayor afluencia de viajeros en la red del Metro de Barcelona.

Fuera de la capital catalana se han producido colas en muchas estaciones de autobuses, ya que es uno de los medios de transporte que se ha erigido como alternativa al tren.

La interrupción de este servicio se suma a que los accesos por carretera a Barcelona han estado esta mañana con retenciones importantes en prácticamente todas las vías, viéndose las carreteras y las líneas de autobús desbordadas.

De momento, Adif ya ha anunciado que mantendrá suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal que se produjo anoche en Gelida. El restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.

Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias revisan desde anoche, mediante convoyes, toda la red de Cataluña para garantizar que ningún tramo esté dañado por el temporal, tras el accidente de un tren de la línea R4, que causó un muerto y 37 heridos, cinco de ellos graves.

En este sentido, Adif ha señalado que entre las estaciones de Pradell y Ruidecanyes-Botarell, en Tarragona, ha caído un árbol sobre la infraestructura, lo que afecta a los trenes que circulan entre Reus y Zaragoza.

También se encuentra interrumpida la circulación entre Cervera y Calaf, del tramo Lleida-Manresa-Barcelona, por una incidencia con una maquinaria de vía. Adif asegura que se está trabajando para solucionar estas incidencias con la mayor brevedad posible.

Protección Civil recomienda el teletrabajo

Ante las afectaciones al servicio ferroviario, Protección Civil recomienda a las empresas y organizaciones que faciliten el teletrabajo a sus empleados con dificultades para desplazarse. En este sentido, la Generalitat insiste en que se priorice la seguridad y se minimicen los desplazamientos innecesarios.

Alternativas de movilidad

Para compensar la suspensión del servicio de Rodalies, se han activado medidas como el refuerzo de diversos puntos del servicio de autobuses interurbanos o la apertura de barreras del túnel del Garraf.

Además, se ha autorizado a los operadores de autobuses interurbanos para poner en servicio toda la flota disponible.

Por su parte, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha levantado las barreras de los peajes de la C-32 en sentido sur ante. "A raíz del paro del servicio de Rodalies en toda Cataluña por el siniestro de Gelida de ayer, y con la previsión de un incremento de la movilidad vial, se han levantado las barreras de los peajes de la C-32 sur en ambos sentidos de la marcha", han apuntado en un mensaje en 'X'.

Mientras tanto, el comité técnico del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) se ha reunido en la sede de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública para hacer un seguimiento de la emergencia por el descarrilamiento.

