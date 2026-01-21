Los maquinistas llaman a una huelga general tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

Los detalles El sindicato de maquinistas Semaf ha anunciado que va a convocar una huelga general en el sector tras los accidentes de trenes de los últimos días.

El sindicato español de maquinistas ferroviarios, Semaf, ha convocado una huelga en el sector para exigir mejoras en la seguridad y fiabilidad de la red tras recientes accidentes, que han causado varias muertes, incluyendo tres maquinistas. Tras incidentes en Adamuz y Gelida, Semaf pide responsabilidad penal para quienes deben garantizar la seguridad ferroviaria y exige que la apertura del servicio en Cataluña se realice solo con garantías suficientes. Recomiendan a los trabajadores afectados emocionalmente que informen a sus superiores y solicitan que se garantice la seguridad en los trayectos. Además, piden aplicar medidas similares en toda la red ante condiciones adversas. El sindicato busca legalidad para las movilizaciones y continuará informando sobre sus acciones.

El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas.

Tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y el de Rodalies en Gelida (Barcelona), Semaf ha avanzado en un comunicado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Asimismo, ha recomendado a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional motivada por todos estos sucesos que se lo comuniquen a sus responsables. Además, el sindicato de maquinistas ferroviarios ha indicado que, al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer.

En este sentido, cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura. También solicitarán que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas. Todas ellas, medidas iniciales para corregir la situación de la red ferroviaria estatal.

El temporal ha causado diferentes accidentes ferroviarios en Cataluña, entre ellos dos descarrilamientos, uno en Maçanet al caer una roca en la vía con la que impactó el tren sin consecuencias para los ocupantes y otro en Gelida al desprenderse un muro de contención sobre la vía con el que chocó el tren a su paso, provocando un fallecido y una treintena de heridos.

"Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril", han subrayado en su comunicado. Por ello, han demandado que se implementen diferentes medidas con urgencia en la red ferroviaria que garantice la integridad de profesionales y usuarios.

"En cuanto esta organización fue conocedora de los descarrilamientos realizó las gestiones pertinentes para paralizar el tráfico de todos los trenes que circulasen por el ámbito de Rodalies. Desafortunadamente, en el transcurso de las gestiones conocimos el fallecimiento de nuestro compañero".

Por todo ello, el sindicato de maquinistas ha convocado una huelga en todo el sector con el objetivo de dar legalidad y amparo a las movilizaciones de los trabajadores y usuarios para demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red. En este contexto, han avanzado que continuarán trabajando e informando de todas las acciones.

Puente atribuye el anuncio de huelga al estado anímico de los maquinistas y tratará de evitarla

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha atribuido este miércoles el anuncio de la convocatoria de huelga general por parte de Semaf a la situación anímica del colectivo. Así, Puente ha afirmado que se sentará a dialogar con el colectivo de maquinistas para intentar evitarla. "Vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria", ha señalado.

El ministro ha trasladado sus condolencias a la familia del maquinista fallecido en el accidente de Gelida, así como a todo el colectivo "por la situación emocional que están atravesando". No obstante, ha dejado claro que el siniestro del tren de Gelida, en Barcelona, tiene que ver como la situación meteorológica y no con el servicio ferroviario.

"Pero es verdad que se suma a una semana muy trágica y muy dolorosa y entiendo la situación anímica que están atravesando (...) Vamos a sentarnos a dialogar, a que eso (la huelga) no se produzca. No digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria de la huelga, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas", ha afirmado el ministro.

