Suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña tras el descarrilamiento en Gelida (Barcelona)

Los Bomberos trabajan en el lugar del accidente de un tren que chocó con un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

El contexto Desde Rodalies "se recomienda el uso de medios de transporte alternativos" de cara a este miércoles después del descarrilamiento de dos trenes este martes. En Gelida ha muerto una persona y más de 30 han resultado heridas.

Adif ha suspendido la circulación ferroviaria en toda la red de Rodalies de Cataluña después del descarrilamiento de dos trenes, en uno de los cuales se ha registrado un muerto y más de 30 heridos.

Adif ha informado de la suspensión de la circulación de los trenes de Rodalies "debido a los efectos causados por el temporal" en la infraestructura ferroviaria y de que el restablecimiento del servicio se producirá "una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura".

Renfe ha habilitado el teléfono 900 101 660 para atender a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) a consecuencia de la caída de un muro de contención este martes.

La compañía ha informado en un comunicado que "el desprendimiento de un muro sobre las vías a causa del temporal ha provocado la colisión de un tren entre Sant Sadurní y Gelida", con el resultado de una persona fallecida y heridos de diversa consideración.

"Renfe lamenta profundamente este fallecimiento y traslada su más sentido pésame a los familiares y seres queridos, así como todo su apoyo a las personas heridas y afectadas", afirma.

A las 22:00 horas, en la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia, "se ha producido la caída de un muro sobre la zona de vías, que ha impactado contra un tren que circulaba por el tramo".

Ante la situación, se ha activado ayuda externa y "hasta el momento, se han atendido a varias personas con heridas de distinta consideración, entre ellas el maquinista del tren, asistido por Serveis d'Emergencias Mèdiques (SEM).

Para garantizar la movilidad de los usuarios, se está gestionando un servicio alternativo por carretera para los servicios afectados.

