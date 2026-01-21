La CIAF inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon antes por el mismo tramo donde se produjo el accidente de Adamuz

Los detalles La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya ha solicitado a Adif el registro de circulación de los trenes que pasaron por Adamuz y ha movilizado a dos investigadores.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Se están realizando inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon por el mismo tramo antes del accidente. La CIAF ha solicitado a Adif los registros de circulación de los días previos y ha movilizado a dos investigadores. Se prevé realizar análisis de laboratorio sobre el material y otras actuaciones. El ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó que algunos trenes anteriores presentaban marcas similares a las del tren accidentado, lo que sugiere posibles daños en la vía. Sin embargo, el Gobierno advierte que la investigación será prolongada y no se esperan conclusiones inmediatas.

La CIAF ya está recogiendo información en el lugar de los hechos y documentación de todos los registros que ya se han hecho por parte de los investigadores. Esta comisión ya ha solicitado a Adif el registro de circulación de los trenes que pasaron por Adamuz en los dos días previos al accidente e inspeccionará el estado de sus rodaduras. Para ello, ya ha movilizado a dos investigadores. De esta forma, en las siguientes fases de la investigación prevé realizar análisis de laboratorio sobre el material y otras actuaciones.

Durante la primera fase de la investigación, la CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento e inspeccionar la rodadura del Iryo, el tren que invadió la vía contraria dando lugar al impacto con el Alvia.

Los trenes que pasaron antes tendrían marcas en las vías

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que "dos trenes o tres" que pasaron por el punto del accidente antes que el Iryo tenían marcas similares a las encontradas en el tren accidentado, lo que podría ser síntoma de un posible daño en la vía.

Asimismo, según publica 'El Mundo', esos presuntos daños en la vía habría dejado muescas en los bogies de los cinco primeros vagones del Iryo, algo que ha sido confirmado por el ministro. "Los bogies primeros presentan marca y es posible que los tres trenes que pasaron antes tienen marcas similares", ha asegurado Puente en una entrevista en 'Telecinco'. No obstante, aclara que "hay que ver qué ha producido esa marca, si había algo sobre la vía o fue la vía la que había empezado a romperse". "De momento no hay conclusión", ha añadido.

En cualquier caso, y pese a las informaciones y los indicios que están saliendo en los días posteriores a la tragedia, el Gobierno insiste en que la investigación será "larga" y no se espera que haya conclusiones firmes en el corto plazo.

