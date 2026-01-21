Hospitalizadas una madre y su hijo por el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid)

Hospitalizadas una madre y su hijo por el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte

Los detalles La madre, de 43 años, y el hijo, de 14, fueron rescatados inconscientes del hueco de una escalera y trasladados a los hospitales de Puerta de Hierro y La Paz tras estabilizarlos.

Una mujer y su hijo menor de edad han sido hospitalizados en la madrugada de este miércoles a consecuencia de un incendio en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid), que ha dejado asimismo a una veintena de heridos leves por inhalación de humo.

Efectivos del SUMMA112 de la Comunidad de Madrid han trasladado a madre e hijo de 43 y 14 años respectivamente a los hospitales Puerta de Hierro y La Paz, después de estabilizarlos en el lugar del suceso.

Hasta seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron al domicilio situado en el número 7 de la calle Comunidad de Canatias, y rescataron a los dos heridos, que se encontraban insconscientes en el hueco de una escalera.

Asimismo, confinaron al resto de vecinos y realizaron varios rescates a través de la fachada del edificio, puesto que el humo por las llamas penetró en pisos superiores al de la vivienda afectada originalmente, que ha sufrido daños severos.

Tras ello, un total de 19 personas han sido atendidas por SUMMA112 por inhalación leve de humo, siendo cinco de ellas agentes de la Guardia Civil y una de la Policía Local.

