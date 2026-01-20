Muere el maquinista y al menos 20 personas resultan heridas tras el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida (Barcelona)

Al menos 20 heridos por el choque de un tren de Rodalies con un muro caído sobre la vía en Gelida después de un descarrilamiento entre Tordera y Maçanet (Barcelona)

Los detalles Las primeras hipótesis apuntan a que las fuertes lluvias que han azotado Cataluña podrían haber provocado el desplome de un muro sobre un tren entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia. El accidente, junto al descarrilamiento de otro convoy en Tordera por rocas, mantiene paralizadas las líneas R4 y R1 de Rodalies.

Un tren de Rodalies de la línea R4 ha sufrido este martes por la tarde un accidente entre las estaciones de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), cuando un muro de contención se ha desplomado sobre las vías, coincidiendo con el paso del convoy.

Según Protección Civil de la Generalitat, al menos 20 personas se han visto afectadas, entre ellas el maquinista, que ha muerto. Según el alcalde de Gelida, Lluís Valls Comas, entre los heridos hay "cuatro heridos de cierta gravedad, seis en un estado menos grave, y el resto leves".

Al lugar se han desplazado 11 ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y un equipo de bomberos, que han trabajado para atender a los heridos y retirar el muro que bloqueaba la vía. Además, se ha gestionado un servicio alternativo por carretera para los pasajeros de los trenes afectados.

Las primeras hipótesis, según fuentes oficiales, apuntan a que las fuertes lluvias registradas este martes en todo el litoral catalán pueden haber provocado el desprendimiento del muro. Los Mossos d'Esquadra colaboran con la gestión de la emergencia y han pedido a la población no acercarse a la zona y seguir las indicaciones de los agentes y servicios de emergencia.

En este sentido, Valls Comas, ha afirmado que, de momento, no puede dar una "razón técnica" de lo ocurrido. "Ha estado lloviendo, no con la intensidad de la provincia de Girona, pero sí ha estado lloviendo ayer y hoy. No sé si hay una causa-efecto o no, no puedo aventurarme en este sentido", ha declarado en 'Hora 25' de 'Cadena Ser'.

El alcalde, que ha acudido hasta el lugar de los hechos, ha informado de que los heridos están siendo atendidos en el lugar del accidente y otros ya han sido trasladados a hospitales.

También se han desplazado hasta Gelida las conselleras de Interior y de Territorio, Núria Parlon y Sílvia Paneque, para supervisar la situación y ofrecer declaraciones a los medios. Desde Presidencia, han asegurado que el president Salvador Illa, ingresado por osteomielitis, sigue las novedades del accidente en coordinación con su sustituto temporal, el conseller Albert Dalmau.

Pocas horas después, otro accidente ha ocurrido en la línea R1, entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona), cuando un tren ha descarrilado debido a rocas que han caído sobre la vía por el temporal. En este caso viajaban unas diez personas y no se han registrado heridos graves. El servicio de la línea R1 también ha quedado suspendido mientras los equipos de emergencia trabajan para despejar la vía y restablecer la circulación.

A través de su web, Rodalies ha informado que ambas incidencias se deben a "obstáculos en la vía" y ha recomendado a los pasajeros buscar rutas alternativas hasta que se normalice el servicio. Las autoridades mantienen un operativo especial para retirar los elementos que bloquean los trenes y restablecer la circulación lo antes posible.

