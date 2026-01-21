Encuentran "marcas similares" en cinco vagones del Iryo y en varios trenes que circularon antes del siniestro

Entre líneas El ministro Transportes advierte no obstante que la cuestión es por qué se han producido estas marcas, "si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse" y que aún no se pueden establecer conclusiones.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comentó que varios trenes anteriores al Iryo accidentado presentaban marcas similares en los bogies, lo que podría indicar un problema en las vías. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha solicitado información a Adif sobre las circulaciones previas al accidente. Respecto a las acusaciones de contratar empresas 'low cost', Puente las calificó de "barbaridad", asegurando que la vía cumplía con los estándares de seguridad. Además, mencionó que la diferencia entre desaparecidos y fallecidos se está cerrando, quedando una persona por localizar. Sobre el accidente en Rodalíes de Cataluña, aclaró que fue causado por un deslizamiento debido a fuertes lluvias, sin relación con el servicio ferroviario.

Nuevas informaciones dan luz hoy sobre lo que pudo pasar en el fatal descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) y el choque del Alvia que hasta ahora dejan 42 personas muertas. El diario El Mundo avanzaba hoy que habría una brecha de la vía que dejó muescas del tamaño de una moneda de 50 céntimos en los vagones del Iryo. En concreto, según las fuentes que recoge el citado medio, esas marcas estarían en todos los coches del Iryo que precedían al vagón 6, el que finalmente descarriló.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado poco después que esas marcas existen y que también "dos trenes o tres" que pasaron antes que el Iryo accidentado "tienen marcas similares" a las encontradas en los bogies del Iryo y la cuestión es conocer "si había algo sobre las vías" o "si era la propia vía, que estaba empezando a romperse".

En una entrevista en Telecinco, el ministro ha descartado sin embargo que se pueda establecer una conclusión al respecto, porque se desconoce el motivo de las marcas en los bogies (la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes integrada por ejes y ruedas) del Iryo. Precisamente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al accidente.

El diario El Mundo concreta que según fuentes de la investigación que están llevando a cabo técnicos de Adif, Renfe, Iryo, Alstom Hitachi, CAF y la CIAF, se podría determinar de forma preliminar que un fallo en la soldadura habría provocado esas muescas en las ruedas. Y añaden que los sucesivos golpes de las llantas metálicas de un tren que mueve 500 toneladas a más de 200 kilómetros por hora habrían provocado la rotura del carril que, entienden, provocó la salida del coche sexto y que se desencadenara el accidente mortal.

El ministro también fue preguntado por la conversación que ha trascendido entre el maquinista del Iryo y el centro de control de Atocha en la que este indica que ha descarrilado y que necesita que se detenga la circulación en esas vías.

Puente explicó que son dos las llamadas al centro, una primera en la que el maquinista no se ha bajado del tren y avisa de que ha sufrido "un enganchón" sin que el maquinista sea consciente de que el Alvia ya había chocado, y una segunda llamada en la que el maquinista avisa de que ha descarrilado y está invadiendo la vía contigua y desde Atocha dicen que no hay trenes pasando porque el Alvia ya lo había hecho. El maquinista "no ve el Alvia", que terminó a varios metros del Iryo, según el ministro.

Así, el titular de Transportes precisó que entre una llamada y otra transcurren "tres, cuatro minutos" y "ahora parece que el descarrilamiento es prácticamente simultáneo" al choque. En cualquier caso, el ministro consideró que este audio tiene, desde el punto de vista de la dinámica del accidente, "un valor ilustrativo" de que "el maquinista no es consciente de que ha chocado con otro tren".

Puente tacha de "barbaridad" las acusaciones de contratar empresas 'low cost'

Respecto a las acusaciones de que se contrata a empresas 'low cost' para la infraestructura ferroviaria, el ministro lo negó y lo calificó de "barbaridad". Recordó que en noviembre, la vía superó una prueba dinámica y fue inspeccionada a pie, de manera que "cumplía con todos los parámetros de seguridad que están establecidos".

En cuanto a la cifra de víctimas mortales, el ministro explicó que se va cerrando la diferencia entre el número de desaparecidos y de fallecidos y de momento quedaría una persona por aparecer, de aparecer alguien más. Precisó que en el Iryo está descartado, pues ya se han movido los coches, y en el Alvia se ha levantado una parte de los coches sin que haya aparecido de momento nadie más.

Por último, al ser preguntado por el accidente que tuvo lugar en Rodalíes de Cataluña en el que murió el maquinista de un tren que chocó contra un muro de contención, Puente señaló que hay cuatro heridos graves y que este caso "nada tiene que ver con el servicio ferroviario". Las fuertes lluvias que caían ayer en la región "provocaron un deslizamiento y el muro cayó sobre la cabina del tren", según relató el ministro.

