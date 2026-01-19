Un experto ferroviario aclara la cuestión de las vibraciones en los trenes: "A veces hablan para decir que están mal o no tan mal"

Antonio Martín Carrillo, experto de la Unión Internacional de Ferrocarriles, explica en este vídeo que "hay un nivel de vibraciones aceptable y medible" y que Adif cuenta con trenes que "vigilan todas las líneas españolas".

'Antes se podía ir con un café en un tren de alta velocidad sin tapa de Madrid a Sevilla y no se caía, y ahora sí'. Rodrigo Blázquez pregunta a los expertos sobre la cuestión de las vibraciones en los trenes y la posible relevancia en la tragedia ferroviaria de Adamuz.

"Las vibraciones son un efecto del estado del tren y de la vía", afirma Antonio Martín Carrillo, experto de la Unión Internacional de Ferrocarriles.

En este sentido, apunta que Adif cuenta con trenes laboratorio y auscultadores que "en períodos del orden de meses vigilan todas las líneas españolas", de manera que si se detecta una zona con excesivas vibraciones se pone en conocimiento de la empresa y se pasa una nota a mantenimiento para su reparación.

En su entrevista con José Yélamo en Más Vale Tarde, Óscar Puente señalaba que la mayor parte de las vibraciones que han denunciado los usuarios se centran en un tramo de vía en la línea Madrid-Calatayud y con un modelo de tren que se ha retirado, por lo que consideraba que "no guarda relación" con el accidente de Adamuz.

Martín Carrillo indica que las vibraciones a las que se refiere el ministro de Transporte "son muy relevantes" y que debería cuidarlas. Por otro lado, afirma que "hay un nivel de vibraciones que es aceptable y medible" y que "las vibraciones hablan, para decir que están mal o para decir que no están tan mal".

