Detenida en Málaga la madre de un bebé tras ingresar en un hospital con una afección respiratoria y dar positivo en cannabis

Los detalles El pequeño habría sufrido una intoxicación por lactancia materna. Tras once días ingresado y una evolución favorable, el bebé recibió el alta médica. El caso activó protocolos sanitarios y policiales para aclarar el origen de las sustancias.

Imagen de archivo de la Policía Nacional. Imagen de archivo de la Policía Nacional. Europa Press

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado día 15 de enero en Málaga a la madre de un bebé de cuatro meses que dio positivo en cannabis durante el ingreso en un hospital por una afección respiratoria.

Según los indicios recabados en el marco de la investigación, el pequeño habría sufrido una intoxicación a través de la lactancia materna, lo que activó los protocolos sanitarios y policiales destinados a esclarecer el origen de la presencia de sustancias estupefacientes en el organismo del menor.

Agentes del Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido a la progenitora del crío por su presunta implicación en un delito de lesiones por imprudencia grave, han informado desde la Policía Nacional en una nota. Por su parte, el bebé recibió el alta médica después de once días en el hospital tras una evolución favorable.

Una afección respiratoria grave condujo al ingreso del bebé de cuatro meses en un hospital en Málaga. Según han explicado, durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y tras la práctica de una analítica, el pequeño dio positivo en sustancias cannábicas.

Las pesquisas condujeron a indagar en el entorno familiar, confirmando que los progenitores eran "consumidores habituales" de estupefacientes, han indicado desde la Comisaría. En este sentido, la madre del bebé llegó a reconocer ante los investigadores que había consumido cannabis mientras mantenía la lactancia, circunstancia que podría haber provocado el paso de la sustancia al menor. Los agentes recopilaron esta información como parte de las diligencias, al considerar que el consumo de estupefacientes durante el periodo de lactancia puede suponer un riesgo grave para la salud del bebé, especialmente en edades tan tempranas.

Finalmente, el Grupo de Menores detuvo a la investigada, de 24 años, poniéndola en libertad tras las diligencias de trámite. De los hechos se dio oportuno conocimiento a la autoridad judicial, así como al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, que ha decretado otorgar el cuidado provisional del bebé a una abuela.

