El reloj de la Puerta del Sol, a punto para las campanadas de la última noche del año

El reloj de la madrileña Puerta del Sol ya está preparado, con su maquinaria engrasada, para dar las campanadas en la medianoche del 31 de diciembre.

El relojero Jesús López-Terradas volverá a ser un año más el encargado de defender, en la Puerta del Sol, una profesión que lleva siglos marcando el ritmo de la vida y que hace posible que millones de españoles den la bienvenida al año nuevo.

En una entrevista con la Agencia EFE, el responsable de que todo un país se coma las uvas al compás de las campanadas, reconoce que el futuro del oficio plantea grandes interrogantes, ya que, en la era digital, donde los relojes inteligentes y los dispositivos electrónicos predominan, la tradición artesanal del reloj se enfrenta a desafíos significativos.

Este 31 de diciembre será la vigésimo octava vez que López-Terradas renuncie a las uvas para conceder a los demás una de las noches más mágicas del año, aunque el relojero admite no estar molesto con ello, ya que su familia está acostumbrada a esta peculiar forma de celebrar el cambio de año.

A pocos días de la noche más esperada del año, admite que no hay lugar para los nervios, ya que la preparación es constante, debido a que "cada semana se limpia, se engrasa y se revisa" el reloj, para que el día 31 "esté todo en su sitio", ya que, de no ser así, "no hay plan B, y solo quedaría salir corriendo".

Y aunque López-Terradas ha vivido décadas de historia desde el penúltimo piso de la torre de la Real Casa de Correos, como el cambio de siglo, o una plaza desierta debido a las restricciones de la pandemia, han sido muchos acontecimientos los que este reloj ha visto, llegando incluso a correr peligro su existencia.

Estrena nuevo cartel luminoso

El reloj de la Real Casa de Correos estrena esta Nochevieja un nuevo cartel luminoso para dar la bienvenida al 2025 con una nueva tipografía y la palabra 'Feliz' por primera vez escrita en mayúscula.

El cambio del rótulo con el que se felicita el nuevo año no se producía desde la Nochevieja de 2015, cuando se comenzó a usar uno con tecnología LED que sustituyó al original de neón implantado en 1987.

El dispositivo policial de las uvas contará con el apoyo de drones, la prohibición de entradas con objetos peligrosos en la plaza, controles a la venta ambulante, acciones para evitar posibles hurtos o el cierre de la estación de Sol en los horarios de máxima afluencia, según detalló hace unos días la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz.

Se establecerán filtros como otros años en colaboración con la Policía Nacional en la Puerta del Sol, el 50% de ellos bajo la responsabilidad de uno de los cuerpos policiales, municipal y nacional.

Como en años anteriores la Puerta del Sol se vaciará antes y luego se facilitará la entrada controlada por parte de la Policía Municipal. El aforo previsto es de 15.000 personas, tanto para uvas como preúvas.

Se desplegará un dispositivo de 250 policías municipales cada uno de los dos días, en uvas como en preúvas y en coordinación con Policía Nacional. En el caso del dispositivo de salud, Protección Civil dispondrá de medio centenar de efectivos cada uno de los días, además de tres unidades de soporte vital básico y dos de soporte vital avanzado, junto a vehículos de intervenciones preventivas y de apoyo logístico.

Las curiosidades del reloj de Sol

En concreto, durante la Guerra Civil, el reloj de la Puerta del Sol estuvo a punto de ser destruido por un obús, aunque la suerte estuvo de su lado: el proyectil impactó contra la esfera, pero milagrosamente no destruyó el mecanismo interno del reloj.

Esta historia recobra vida cada año en estas fechas gracias a las redes sociales, que se han convertido en una herramienta para recuperar relatos históricos que, de otro modo, habrían quedado en el olvido.

Ejemplo de ello son las publicaciones en las redes sociales en las que se narran curiosidades del reloj de la Puerta del Sol, como la particularidad de su número cuatro en la esfera, el cual no se muestra en su forma romana tradicional (IV), sino que se plasma en forma de IIII.

"Hay muchas teorías. Algunos dicen que es para evitar confusiones con el número 6 o el 7, pero también se dice que responde a un equilibrio estético", detalla el relojero.

Para la Nochevieja, Jesús López-Terradas y sus compañeros de Casa Losada, Pedro y Santiago, ultiman los preparativos del reloj más famoso de España, una máquina con más de 150 años de antigüedad que marca el final del año en los hogares de todo el país.

El 31 de diciembre, en la Puerta del Sol unas 25.000 personas seguirán en vivo y en directo los golpes de badajo del célebre reloj, fabricado en 1866 en Londres aunque con la firma de un leonés, José Fernández de Losada, bisabuelo del actual responsable de dar la bienvenida al año nuevo.