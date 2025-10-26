Ahora

Advierte sobre el futuro

Rafael Ojeda (presidente del SMA) afirma que la "causa fundamental" del problema de los cribados es "la falta de radiólogos"

El líder del Sindicato Médico Andaluz destaca que el problema "serio" de la sanidad pública es que "se está quedando sin médicos", y advierte de que "si la Administración no toma medidas, en unos años va a haber una crisis mayor".

Rafael Ojeda

Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, ha afirmado este domingo en una entrevista con laSexta Noticias que llevan "advirtiendo muchos años de que en la sanidad pública hay un problema serio que es que los médicos se están marchando".

"La sanidad pública se está quedando sin médicos y o adoptamos medidas de inmediato por parte de la Administración o dentro de unos años vamos a estar viendo una crisis mayor del Sistema Público de Salud", ha advertido.

En lo referente al escándalo de los cribados, Ojeda ha señalado que "la causa fundamental del problema es la falta de radiólogos", tras lo que ha querido mostrar su "apoyo a los compañeros radiólogos que están haciendo un esfuerzo inmenso en unas condiciones durísimas". "Hacen todo lo que pueden con los medios que tienen", ha manifestado.

