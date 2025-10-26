Pilar Velasco: "Las mujeres de Amama llegan con un cabreo importante, toda esa lucha la han hecho solas"

El contexto Miles de personas se han concentrado frente a San Telmo para protestar por los cribados del cáncer de mama. "Llevaban meses diciendo que había llegado muy lejos", dice Pilar Velasco.

Pilar Velasco ha participado en un especial informativo de laSexta sobre la concentración en Sevilla por el escándalo de los cribados en el cáncer de mama. La movilización, organizada por asociaciones como Amama, ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Velasco destaca el descontento de las mujeres de Amama, quienes han luchado solas y denunciado cada caso. A pesar de las declaraciones de Moreno Bonilla minimizando el problema, las mujeres insisten en que la situación es grave. Velasco recuerda que, en una manifestación anterior, Moreno Bonilla destituyó a Rocío Hernández, consejera de Salud.

Pilar Velasco ha estado en el especial informativo de laSexta con motivo de la concentración en Sevilla por el escándalo de los cribados en el cáncer de mama. En la movilización, convocada por varias asociaciones como Amama, las mujeres allí presentes han cargado contra Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.

"Efectivamente, las mujeres de Amama llegan con un cabreo importante porque toda esa lucha que vemos, toda esa movilización, la han hecho solas", afirma Velasco.

Y explica: "Han denunciado caso a caso, y hace un mes cuanto todo esto estalla Moreno Bonilla hablaba de 'un puñado'. Las mujeres de Amama decían que no era cierto, que llevaban meses diciendo que había llegado todo muy lejos".

"En la anterior manifestación Moreno Bonilla hizo bien y cesó a Rocío Hernández, consejera de Salud", ha expresado para concluir.

