La OMS busca a los 23 pasajeros que desembarcaron sin control del crucero en la isla de Santa Elena

Personal médico con trajes de protección espera a los pacientes evacuados del crucero MV Hondius con sospecha de infección por hantavirus en el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam

El contexto Uno de los pasajeros asegura al diario 'El País' que hay "23 personas dando vueltas por ahí" y que nadie contactó con ellas "hasta hace tres días". Mónica García aseguró este miércoles que todas las personas que quedan a bordo del MV Hondius no presentan síntomas.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha dejado a 23 pasajeros sin medidas de aislamiento tras desembarcar en Santa Elena el 22 de abril, diez días después de tres muertes a bordo. Un pasajero anónimo informó a 'El País' que estos individuos no fueron contactados hasta hace tres días. Uno de ellos, ahora en Suiza, dio positivo por hantavirus. Dos británicos que regresaron al Reino Unido se autoaislaron, aunque sin síntomas. La autoridad sanitaria de EE. UU. considera "muy bajo" el riesgo para su población y coordina con socios internacionales para monitorear a pasajeros, sin casos sintomáticos reportados en estadounidenses.

Hay 23 pasajeros del crucero MV Hondius en el que se ha registrado un brote de hantavirus que están "dando vueltas por ahí". Así lo cuenta uno de los pasajeros del barco a 'El País', que asegura que "nadie contactó con ellas hasta hace tres días". Estas 23 personas se bajaron en Santa Elena el 22 de abril, diez días después del primero de los tres fallecimientos a bordo del barco.

Este pasajero, que ha pedido permanecer en el anonimato, cuenta al citado medio que ninguno de estos pasajeros era español y que todos volvieron a sus casas sin pasar ningún tipo de aislamiento o medidas de higiene, como sí están haciendo los pasajeros que se encuentran en el MV Hondius.

Según este pasajero, una de las personas que se bajó en Santa Elena habría sido infectada por el hantavirus, concretamente la persona que ingresó en la mañana de este miércoles en un hospital de Suiza. "No se encontraba del todo bien y fue al hospital y esta mañana ha dado positivo", cuenta al citado medio.

"Nosotros estábamos en contacto con ellos, y nos preguntábamos: '¿Pero cuándo les van a decir algo?'. Hay gente con la que no contactaron hasta ayer", cuenta este pasajero, que explica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no empezó a llamar a los pasajeros hasta hace tres días.

Varios de los pasajeros están ya localizados y monitorizados

Este jueves hemos conocido que dos británicos que regresaron al Reino Unido tras estar a bordo del crucero MV Hondius se han autoaislado, pero ninguno presenta síntomas de infección, según ha informado la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA, por sus siglas en inglés).

Los dos dejaron el crucero a finales del pasado abril en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, y volaron hacia el Reino Unido desde Johannesburgo, según la UKHSA, que ha indicado que estas dos personas se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias británicas en cuanto se enteraron del brote en el MV Hondius.

Por su parte, la autoridad sanitaria de Estados Unidos afirmó que el riesgo para la población estadounidense por la situación del hantavirus es "muy bajo" y aseguró que ya coordina acciones con autoridades nacionales e internacionales.

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Jay Bhattacharya, indicó en un mensaje publicado en X que la agencia comenzó a coordinar con socios nacionales e internacionales "tan pronto" fue notificada de una situación de hantavirus en el crucero MV Hondius.

Bhattacharya añadió que el hantavirus "no se transmite por personas sin síntomas" y que el contagio requiere "contacto cercano". La autoridad sanitaria mantiene bajo vigilancia a pasajeros estadounidenses que estuvieron a bordo del buque y que personas en al menos tres estados —Georgia, California y Arizona— están siendo monitoreadas. Sin embargo, precisaron que "ningún estadounidense ha mostrado síntomas de enfermedad hasta el momento".

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