Quién puede tomar creatina (y quién no debería usar jamás este suplemento deportivo)

La creatina es un elemento natural que muchos deportistas toman, de manera artificial, como suplemento. Su uso no está contraindicado de manera general, pero sí hay que tener una serie de precauciones.

Cada vez es más frecuente observar a deportistas que acompañan su rutina en el gimnasio con suplementos como la creatina. Es uno de los que se ha venido utilizando para aumentar la masa muscular, aunque los suplementos pueden ser útiles para muchas personas, también para aquellas que no pasan gran parte de su tiempo levantando pesas. Eso sí, los expertos coinciden en que es importante tomarlos bajo supervisión médica.

Lo primero es entender qué es la creatina: se trata de un elemento natural, compuesto por tres aminoácidos, que se encuentra en los músculos del cuerpo y el cerebro. Se obtiene a través de la alimentación, principalmente de mariscos y carnes rojas, aunque siempre a niveles muy inferiores de lo que se obtiene a través de los suplementos artificiales. Además, según explican desde Clínica Mayo, también se puede producir una cantidad de creatina a través del hígado, del páncreas y de los riñones.

Esta creatina queda almacenada en los músculos y se usa para obtener energía. Es por eso que muchos deportistas recurren a este suplemento, porque les ayuda a mejorar su rendimiento deportivo y aumentar su masa muscular. Precisamente creatina es lo que pedía Djokovic a gritos cuando remontó a Carlos Alcaraz en la final del ATP de Cintinatti más larga de la historia. No obstante, la creatina también se utiliza para tratar algunos trastornos del cerebro, afecciones neuromusculares o insuficiencia cardiaca, además de otras afecciones.

En palabras del nutricionista Pablo Ojeda, se trata del suplemento que probablemente cuente con "más estudios científicos", no sólo en relación con el deporte. "La creatina te da un plus", explicaba en La Roca, es como una "carga extra" cuando al teléfono móvil se le acaba la batería. Pero, además, parece que puede ser de mucha ayuda en materia de prevención del Alzheimer u otros problemas degenerativos que afecten al cerebro.

¿Puede tomar creatina todo el mundo?

En términos generales, para consumir cualquier suplemento habría que acudir antes al médico: muchos pueden llegar a interactuar con otros tratamientos médicos y otros pueden convertirse en un problema serio cuando existe un exceso, especialmente cuando se trata de vitaminas liposolubles. En el caso de la creatina, está indicada, además de para deportistas, para personas con niveles bajos de creatina —como son, entre otros, las personas con dietas vegetarianas o veganas— y también a personas en procesos de rehabilitación por lesiones o periodos de inmovilización, con el fin de acelerar su recuperación.

Pero hay una serie de personas para las que el consumo de creatina está contraindicado porque, en palabras de la vicepresidenta del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón Mónica Herrero, "la creatina no es para todo el mundo". Según explican desde el Science Media Centre España, no es recomendable en personas con enfermedades renales o hepáticas. Tampoco en personas con patologías cuyo esfuerzo físico no alcanza el límite de la competición deportiva y, durante el embarazo y la lactancia, no es recomendable, no por que se haya confirmado que sea perjudicial, sino porque no existe absoluta evidencia de seguridad al consumirlo.

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