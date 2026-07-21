Cae un grupo de la red criminal 'El tren de Aragua' dedicado a robos con violencia y narcotráfico

Los detalles La investigación comenzó en enero, tras un robo con violencia en una vivienda ubicada en una urbanización de lujo de una localidad próxima a la ciudad de León.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una rama de la organización criminal 'El tren de Aragua', dedicada a robos con violencia en varias provincias de España. La operación conjunta resultó en cinco detenciones, cuatro de las cuales han llevado a prisión. La investigación comenzó en enero tras un violento robo en una vivienda de lujo cerca de León, donde los ladrones se llevaron joyas y dinero en efectivo. Los delincuentes, que seleccionaban a sus víctimas entre personas adineradas, las vigilaban antes de abordarlas y amordazarlas en sus domicilios. Utilizaban pasamontañas, vehículos robados con matrículas falsas y armas de fuego. En los registros realizados en varias ciudades, se incautaron móviles, armas, drogas y documentación que confirmaba la planificación de los robos. Los detenidos enfrentan múltiples cargos, incluidos pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo una operación conjunta contra una rama de la organización criminal 'El tren de Aragua' dedicada a cometer robos con violencia e intimidación en varias provincias de España.

Hay cinco personas detenidas, de las que cuatro han ingresado en prisión. En un comunicado conjunto, ambos cuerpos detallaron que la investigación comenzó en enero, tras un robo con violencia en una vivienda ubicada en una urbanización de lujo de una localidad próxima a la ciudad de León, donde los delincuentes se apoderaron de piezas de relojería y joyas exclusivas por valor de más de 100.000 euros y 10.000 euros en efectivo.

Para cometer el asalto, esgrimieron un arma de fuego con especial violencia e intimidación contra los moradores de la vivienda, entre los que se encontraban menores de edad. Además, intentaron sin éxito realizar repetidas transferencias a distintas cuentas desde los teléfonos de las víctimas.

Las gestiones de los investigadores revelaron que, días antes, los autores habían reservado alojamientos en el entorno de León, desde donde realizaron un estudio previo de las víctimas, seleccionadas entre personas de alto poder adquisitivo.

Sobre ellas realizaban vigilancias para conocer sus movimientos y rutinas, estando controladas en todo momento. Los agentes corroboraron que los robos los cometían abordando a sus víctimas en las inmediaciones del domicilio para introducirlas a la fuerza en la vivienda.

Las amordazaban, ataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva y posteriormente las coaccionaban y amenazaban con armas de fuego. Para dificultar cualquier investigación policial, utilizaban pasamontañas y vehículos previamente sustraídos con placas de matrícula falsificadas, los cuales eran calcinados una vez cometido el robo.

Una vez los investigadores identificaron a todos los miembros de este entramado, se realizó un dispositivo conjunto de Guardia Civil y Policía Nacional que culminó con seis registros en viviendas de varias Madrid, Orense, Ibiza y Tenerife, lugares donde se encontraba asentada la organización criminal.

En ellos, los agentes intervinieron gran cantidad de móviles utilizados para la coordinación de la actividad delictiva, vestimenta de interés para la investigación, 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros, placas de matrículas falsificadas, más de 500 gramos de cocaína rosa 'tusi', 182 gramos de MDMA metanfetamina y más de 100 pastillas de esta misma sustancia listas para su distribución, así como un kilo de sustancia de corte y utensilios para la fabricación de la misma.

Asimismo, los investigadores se incautaron de numerosa documentación de "alto interés" que acredita que los robos estaban previamente planificados y que existía un estudio previo de las viviendas y sus víctimas.

La operación se ha saldado con cinco detenidos en Ciudad Rea, Ibiza, Tenerife, Madrid y Orense. A todos ellos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de robo con violencia e intimidación en interior de vivienda, tenencia ilícita de armas, delito de lesiones, delitos de daños, delito de detención ilegal, delitos de robo/hurto de uso de vehículo a motor, así como delitos contra la salud pública. Cuatro de ellos han ingresado en prisión.

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