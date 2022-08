Hay tres investigaciones abiertas -la de Adif, la de Renfe y la de la Policía Judicial- para esclarecer quién tomó la decisión que permitió que un convoy con 49 pasajeros a bordo se metiera en la zona afectada por el peligroso incendio de Bejís (Castellón). Ocurrió en un tren de la línea Sagunto-Caudiel-Teruel-Zaragoza, que se tuvo que detener en mitad del recorrido por la proximidad de las llamas.

Dentro del tren se vivieron momentos de auténtico terror. El pánico se apoderó de los pasajeros, algunos de los cuales abandonaron el convoy antes de que la maquinista reanudase la marcha hacia atrás. Entre la veintena de personas que resultaron heridas, tres de ellas continúan graves por las quemaduras provocadas por las llamas.

Por ahora son muchas las dudas y muchos también los testimonios contradictorios. Por un lado, tanto Adif como Renfe han emitido un comunicado en el que dejan claro que se cumplieron todos los protocolos y que no habían recibido ninguna información de que existiera ese incendio ni de que afectara a la infraestructura de la vía.

Renfe respalda la actuación de la maquinista

En el comunicado de Renfe también se menciona cómo manejó la situación la maquinista del tren. Este es otro punto polémico. Lo que dice el comunicado es que fue la maquinista la primera que alertó de la presencia de se incendio y que ella lo que intentó fue dar marcha atrás, ir hacia la estación más cercana, pero que todo se retrasó porque se vivieron momentos de tensión y algunos pasajeros decidieron bajarse. También afirman que la conductora siempre dijo que debían mantenerse en el convoy.

Desde el sindicato ferroviario también dicen que la actuación de la maquinista fue impecable: "aplicó los protocolos, detectó una situación de peligro elevada y decidió detener el tren". Aseguran que la parte de la conducción y su responsabilidad del tren la manejó muy bien. Pero indican que iba sola no se pudo hacer cargo del papel que habría cumplido un interventor "de atención al cliente".

Versiones contradictorias entre los pasajeros

Pero algunos testimonios de los que ha tenido conocimiento laSexta por parte de los pasajeros contradicen esta versión. Una de las pasajeras contó en Más Vale Tarde que la maquinista paró el tren, salió de la cabina y se dirigió hacia la otra cabina para empezar la marcha atrás. También que dijo a los pasajeros que no sabía que hacer porque "no le estaban dando ninguna directriz", a lo que los pasajeros respondieron que no podían quedarse allí. Así, cuenta esta testigo, la maquinista habría dado "al botón rojo" para que se abriesen las puertas y habría dicho a los pasajeros que siguiesen las vías.

Otro testigo explica que fue un pasajero quien tiró de la palanca de emergencia para frenar el tren, en vez de que fuese la propia maquinista la que tomase la decisión.

Por el momento, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig ha dicho que quiere esperar a ver cómo evolucionan las investigaciones abiertas para no interferir. Tiene claro que se van a depurar responsabilidades y "se van a llegar hasta las últimas consecuencias".

También preguntado por ello en Al Rojo Vivo, Raúl Gil, director adjunto del puesto de mando avanzado desde Bejís, ha preferido no hacer declaraciones puesto que la investigación está en curso. "Lo único que podemos decir es que las condiciones de evacuación se produjeron en un lapso d tiempo muy, muy corto y la evolución del incendio fue desmesurada".