Amplían el operativo para extinguir el incendio de Tírig con la orografía como principal escollo

Amplían el operativo para extinguir en el incendio de Tírig con la orografía como la principal dificultad.

El contexto En las últimas horas han estado trabajando 200 personas y se han incorporado medios aéreos. El incendio forestal en la Sierra Engarcerán, declarado el pasado viernes, se encuentra controlado.

El fuego sigue causando estragos en Castellón, con tres incendios forestales activos. El principal foco de preocupación es Tírig, donde la complicada orografía dificulta el trabajo de los bomberos. En la extinción participan numerosas dotaciones del Consorcio de Bomberos, unidades forestales de la GVA, y la UME, entre otros. Al amanecer del domingo, se incorporaron medios aéreos y otros organismos como la Policía Autonómica y la Guardia Civil. El incendio en Tírig llevó al confinamiento de Catí y a la activación del sistema de alerta ES-Alert. Mientras tanto, el fuego en Culla está estabilizado y el de Serra d'en Galcerán controlado.

El fuego no da tregua en Castellón. La provincia, que este fin de semana ha contado con tres incendios forestales activos (Serra d'en Galcerán, Tírig y Culla), se afana ahora por acabar con el fuego en Tírig, donde la orografía, con continuos barrancos, está siendo el principal escollo de los Bomberos para controlarlo.

En las últimas horas han estado trabajando en la extinción del incendio tres dotaciones de Bomberos del Consorcio, cuatro dotaciones URAF del Consorcio así como otros recursos de este mismo ente cuerpo provincial con cuatro unidades de mando, dos unidades de jefatura, un camión nodriza articulado y el equipo maquinaria y logística UML del Consorcio, y junto a ellos, ocho unidades de bomberos forestales de GVA, una dotación del Ayuntamiento de Castellón, dos dotaciones del Consorcio de Bomberos de Alicante y una sección completa de la UME.

Al amanecer de este domingo, además, se han incorporado los medios aéreos a los que se suman el resto de organismos intervinientes en la emergencia, como Policía Autonómica , Guardia Civil, SAMU, etc.

En declaraciones a la prensa, Antonio Rodrigo, subinspector jefe del servicio que trabaja en la extinción, el fuego "se encuentra en fase activa". Además, ha concretado que trabajan en zona norte y sur contra las llamas y que la primera sería la que afecta al municipio de Catí, que este sábado tuvo que ser confinado, y la zona sur a Tírig.

"Vamos a intentar dar por estabilizado el incendio lo antes posible y estamos trabajando con todos los medios que tenemos", ha apuntado.

Por otro lado, el fuego de Culla ya está estabilizado y el de Serra d'en Galcerán controlado.

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