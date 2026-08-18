Qué es y por qué se produce una serie sísmica como la que está viviendo Granada

¿Cómo funciona? Una de las zonas más activas a nivel sísmico de España es la provincia de Granada. Realmente afecta a todo el sureste, incluida Murcia. Y todo porque la placa africana está empujando hacia la zona de Europa.

El suelo de Granada ha vuelto a temblar con un terremoto de magnitud 4,8 y casi medio centenar de réplicas en menos de 24 horas, generando miedo e incertidumbre entre los vecinos. Este fenómeno no es nuevo en la región, ya que Granada se encuentra en una zona propensa a los terremotos debido a la colisión entre la placa africana y la euroasiática. Aunque las series sísmicas no son habituales, en 2020 y 2021 se registraron más de 3.000 terremotos en áreas cercanas. Las placas tectónicas continúan moviéndose, por lo que más seísmos podrían ocurrir en el futuro.

El suelo bajo los pies de los granadinos ha vuelto a temblar. Este martes, Granada ha registrado varios nuevos terremotos. El primero de 4,8 de magnitud y después han llegado casi medio centenar de réplicas en menos de 24 horas. Además, hace solo cuatro días que esta provincia de Andalucía vivió otro seísmo, por lo que los vecinos viven entre el miedo y la incertidumbre.

No entienden por qué se ha movido el suelo que pisan y temen que este tipo de fenómeno pueda volver a repetirse en los próximos días. Granada tiene pavor a los terremotos. Y es que están viviendo una serie de seísmos.

La realidad es que, aunque la mayoría de los vecinos de Granada están viviendo estos terremotos con sorpresa, deben saber que viven sobre una zona en la que estos fenómenos son habituales. Granada es una zona propensa a los terremotos.

¿Qué es una serie sísmica?

En Granada se está produciendo una serie sísmica que ha empezado a las 05:00 horas de la mañana, con ese terremoto de 4,8. En el vídeo que acompaña esta información se puede ver un gráfico con todos los sismos que se han registrado. En color amarillo aparecen los más pequeños y en rojo los más fuertes e intensos.

Explicado de manera sencilla y muy resumida, el planeta es muchas cosas y, entre ellas, está formado por placas tectónicas. De hecho, la tierra emergida son las placas de la Tierra.

¿Qué es una serie sísmica como la de Granada?

La placa africana y la placa euroasiática están flotando sobre el magma y, entre ellas, hay colisiones. Y por eso, la placa africana en este caso está empujando a la euroasiática.

Con esto en mente, hay que tener en cuenta que una de las zonas más activas de España es precisamente la provincia de Granada. Realmente, todo el sureste, incluyendo Murcia. No podemos olvidarnos del grave terremoto de Lorca.

Y todo porque la placa africana está empujando hacia la zona de Europa y provoca estos seísmos.

¿Puede volver a pasar?

Hay que recordar que no es la primera vez que se da un terremoto en Granada. Este mismo fin de semana ya vivieron uno y, de hecho, podría volver a pasar. Las placas tectónicas no cesan en su movimiento y, una vez que se produce esta serie de seísmos, puede haber más. Incluso con una magnitud más alta.

Aunque las series sísmicas no son un fenómeno habitual, si nos remontamos a los años 2020 y 2021 en Santa Fe y Atarfe, que son dos municipios muy cercanos a los actuales, descubriremos que tuvimos más de 3.000 terremotos, varios de magnitud superior a 4.

No es algo que ocurra todos los días, pero sí al menos una vez en periodo instrumental. Es decir, desde que tenemos aparatos para poder medir los terremotos con un gran nivel de detalle, con un nivel científico, ha ocurrido una vez.

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