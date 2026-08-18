Puñetazos, rodillazos y patadas incluso en el suelo: la brutal paliza de un presunto agente de civismo en Barcelona

El Sindicato de Seguridad y Servicios ha denunciado la actuación de un presunto agente de civismo que propinó una brutal paliza a un hombre en plena calle. Desde el Ayuntamiento aseguran que el agresor no forma parte de la unidad.

Un presunto agente de civismo de Barcelona ha protagonizado un vergonzoso incidente en el que le propinaba una brutal paliza a una persona en plena calle.

Este presunto agente le daba puñetazos y rodillazos en plena cara e incluso le golpeaba una vez se encontraba en el suelo. Al parecer, todo comenzó cuando una persona se le encaró en el frente marítimo de Barcelona.

El Sindicato de Seguridad y Servicios ha denunciado esta actuación, mientras que desde el Ayuntamiento de Barcelona se desentienden de este sujeto.

Aseguran que el agresor lleva un uniforme que no corresponde con el de los agentes de civismo de Barcelona, que es naranja y azul y no amarillo. Por otro lado, aseguran que no suelen trabajar por la noche, por lo que estaría fuera de horario.

El trabajo de estos agentes de civismo es patrullar por las zonas más turísticas de la ciudad para fomentar actitudes cívicas y nunca participar en este tipo de peleas.

Sin embargo, desde el Sindicato se asegura que este hombre llevaba escrito en la parte trasera la palabra 'civisme' y que sí formaría parte de él.

Juan Manuel Medina recuerda que los agentes de civismo "no pertenecen a ningún cuerpo policial", por lo que no se trataría de un caso de abuso policial. Además, el abogado apunta que Fiscalía podría abrir diligencias e investigarlo sin necesidad de una denuncia previa por parte de la víctima.

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