La moda de tener hormigas como mascotas: los expertos alertan de los riesgos del tráfico de especies invasoras

Los detalles Cada vez más gente tiene hormigas en terrarios, e incluso las traen de forma ilegal desde África. Entre las hormigas más demandadas destaca la cosechadora africana, muy atractiva por su gran tamaño y su intenso color rojo. Su precio es superior a los 200 euros.

Ocultas en cápsulas diminutas, miles de hormigas viajan de África a Europa de forma ilegal. Una de las hormigas más demandadas es la cosechadora africana, atractiva por su tamaño y su intenso color rojo. De hecho, una reina de esta especie puede costar más de 200 euros.

Observar cómo crecen estos insectos y construyen sus nidos es un hobbie que cada vez está más de moda. Muy común en China y algo extendido en Europa, los expertos advierten: hay ser responsable, sobre todo con las especies exóticas.

"Casi todos son por entrada en puertos de plantas ornamentales, madera, todo este tipo de componentes hace que entre y desde vía puerto hasta donde llegue puede tener una o varias colonias", afirma Carlos del Pico, Director de Anthouse y Miembro Comité Hormigas Invasoras Asociación Ibérica de Mirmecología.

"Esta situación pasa desapercibida hasta que no hay un daño ecológico importante o hasta que no haya repercusiones para el ser humano o la ganadería no detectamos esta problema", explica Isaac García, Responsable de Control Vectorial, Rentokil Initial España y Lokímica.

En España está muy controlada la venta de especies consideradas invasoras, pero eso no impide su entrada: "Estas mega colonias pueden extenderse kilómetros y kilómetros y desplazar literalmente otras especies de hormigas, insectos, o incluso producir daños sobre otros tipos de fauna de mayor tamaño como pueden ser mamíferos o aves", señala García.

De hecho, en Andalucía está la peligrosísima hormiga de fuego argentina, tal y como asegura Del Pico, "no solo pica a los humanos y genera alergias sino también animales".

Por eso, hay que tener cuidado: Criar, cuidar y aprender de las hormigas si tenemos en casa, pero no poner en riesgo nuestro ecosistema comprando especies ilegales.

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