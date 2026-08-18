Revienta coches en la calle para crear contenido en redes: El abogado Juan Manuel Medina explica si el seguro cubre estos actos vandálicos

"Hay que ser muy tonto para cometer un acto delictivo, grabarte y publicarlo", señala el abogado Juan Manuel Medina, que explica en qué casos el seguro cubre actos como los de un joven que destrozaba coches en la calle por diversión.

En Almería, un joven se ha dedicado a subirse a los coches y destrozarlos mientras lo grababa con su móvil. El objetivo era crear contenido para lograr visitas en sus redes sociales.

Los propios vecinos alertaron a la Policía, que se personaron en el lugar y procedieron a la detención del sujeto.

"Hay que ser muy tonto para cometer un acto delictivo, grabarte y publicarlo", opina el abogado Juan Manuel Medina, que explica que dependiendo de la póliza de seguro se cubre, o no, la reparación en este tipo de casos.

En este sentido, señala que la mayoría de las pólizas de seguro suelen hacerse cargo de este tipo de actos vandálicos, salvo que se traten de manifestaciones o tumultos. "Que un tarado de este tipo te reviente el coche sí te lo suele cubrir el seguro", comenta.

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