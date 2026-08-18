Granada afronta con miedo la noche tras la serie sísmica que ha obligado a desalojar al menos a 600 personas: "No podemos ir a la casa, me entra ansiedad"

Los detalles Emergencias ha recibido más de 500 llamadas en dos horas y se han registrado también daños de carácter leve en la Alhambra.

Granada ha sido sacudida nuevamente por un terremoto de magnitud 4,8, con epicentro en Gójar, causando daños en calles, comercios y viviendas. Al menos 600 personas han sido desalojadas de forma preventiva en Las Gabias, y muchos vecinos han optado por pasar la noche en la calle por temor a daños en sus hogares. Tres personas han resultado levemente heridas. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado varios sismos, incluyendo uno de magnitud 3,3 en Armilla. La Alhambra ha sufrido daños leves y ha sido cerrada temporalmente. El Servicio Andaluz de Salud ha suspendido la actividad no esencial en centros sanitarios por seguridad.

Granada ha vuelto a temblar este martes. Cuatro días después del último terremoto, la provincia ha registrado un seísmo de 4,8 de magnitud con decenas de réplicas, que han provocado daños en calles y comercios, además de en viviendas. Hay al menos 600 desalojados de forma preventiva en Las Gabias, mientras que otros muchos vecinos han decidido pasar la noche en la calle ante el temor de que sus casas se hayan visto afectadas.

"No volvemos con las grietas que tenemos", ha asegurado un hombre a laSexta. Otro ha contado que estaba "dando vueltas" para evitar subir a su vivienda. "No podemos ir a la casa. Es que llega la noche y me entra una ansiedad que no puedo", ha admitido una mujer.

"He cogido a mi perrita, he bajado los siete pisos y he venido aquí. Y esta noche pienso dormir aquí", ha sentenciado una mujer mayor.

Decenas de réplicas

El epicentro del seísmo se ha situado en Gójar y el temblor ha dejado también tres heridos por traumatismos de carácter leve. A lo largo de todo el día, los vecinos han podido sentir réplicas, lo que ha alimentado la inquietud para la noche.

Uno de los últimos registrados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha sido un terremoto de 3,3 y con epicentro en Armilla (Granada), pasadas las 22:30 horas.

Concretamente, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado entre las 10:37 y las 11:34 horas hasta seis terremotos de importancia, el primero de magnitud 4,8 y con epicentro en Gójar, según la actualización de datos de este organismo.

A ese temblor se han sumado otros con epicentro en diferentes puntos de la vertiente sur del área metropolitana, uno de magnitud 3,9 con epicentro en Churriana de la Vega, otro registrado a las 11:34 horas de magnitud 4,2 en Alhendín y, finalmente, otro de 4 en Ogíjares, ya a las 12:39 horas.

Cientos de personas desalojadas

El Servicio de Emergencias ha recibido más de 500 llamadas en dos horas que se suman a las 229 que ha atendido la Policía Local de Granada, las 168 de los Bomberos de esta capital y a otras 70 derivadas desde el 092.

El municipio de Las Gabias, en la vertiente sur del área metropolitana, concentra los principales problemas. Los técnicos municipales han ordenado el desalojo preventivo de seis bloques con 371 viviendas y unas 600 personas, que han sido reubicadas hasta que se aseguren sus casas.

También ha cerrado de forma temporal el centro comercial Nevada de Armilla, uno de los más grandes de España, que ha desalojado a usuarios y trabajadores por el impacto de los terremotos y, como medida preventiva, ha concentrado a los empleados de los comercios en el aparcamiento al aire libre.

Daños leves en la Alhambra

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha activado sus protocolos por terremoto y, con el primer temblor sentido del día, ha desalojado la Alcazaba y otros espacios. Un paso inicial que se ha completado con el cierre del monumento, que no ha vuelto a abrir en todo el día.

Personal especializado del monumento y de la Universidad de Granada ha trabajado todo el día para analizar el impacto de la serie sísmica en el monumento. Finalmente, se han registrado daños de carácter leve, aunque ninguno estructural.

La parte más afectada es la Alcazaba, con afección en almenas y otros elementos, todos leves. En los Palacios Nazaríes, concretamente en la Sala del Trono, los terremotos han provocado la caída de elementos decorativos, como la yesería.

Solo atención sanitaria esencial

Ante la continuidad de los terremotos, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha suspendido durante la tarde de este martes, con carácter preventivo y por motivos de seguridad, la actividad asistencial no esencial en los centros sanitarios de toda la provincia de Granada.

La medida se suma a una labor de revisión de infraestructuras sanitarias por la que se han cerrado dos centros de salud del barrio del Zaidín, otro en Bola de Oro y un cuarto en el distrito Norte de Granada capital, todos por presentar daños vinculados con los terremotos.

Además, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental continúa con la atención psicológica a los afectados por los terremotos de Granada, un servicio gratuito que ha recibido ya más de medio centenar de llamadas.

"Serenidad, control y seguridad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima prudencia" ante estos terremotos y ha recordado que los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona.

"Es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha indicado a través de su cuenta de la red social X.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha trasladado "un mensaje de serenidad, control y seguridad" y ha asegurado que "el sitio más seguro" es permanecer dentro de las viviendas, alejándose de ventanas y cristales, siempre que no hayan tenido ningún tipo de incidencia.

Sanz se ha trasladado desde Almonte (Huelva) a Granada para analizar sobre el terreno la situación y ha visitado zonas afectadas del populoso barrio del Zaidín y la zona de los desalojos de Las Gabias.

Más de 1.200 eventos sísmicos en una semana

La Red Sísmica de Andalucía ha registrado 1.214 eventos en la última semana en Granada y su área metropolitana, diez de ellos terremotos de una intensidad alta, percibidos por la población, con cinco de entre 4 y 5 grados.

Según ha informado en un audio remitido a los medios la investigadora del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos Mercedes Feriche, los diez terremotos principales han alcanzado intensidades superiores a los 3 grados.

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