Investigan la muerte de un joven en extraña circustancias en Vejer: el cadáver estaba junto a un contenedor

¿Qué ha ocurrido? Por el momento, y hasta la realización de la autopsia, no se conocen detalles sobre la identidad de la persona fallecida o las circunstancias que explicarían este suceso.

La Guardia Civil está investigando el hallazgo de un cadáver en la zona de El Palmar, en Vejer de la Frontera, Cádiz. El cuerpo fue encontrado cerca de unos contenedores de basura, pero aún no se conocen detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias del suceso, ya que se ha decretado el secreto de las actuaciones hasta que se realice la autopsia. El Partido Popular de Vejer ha expresado su "profunda consternación por este fallecimiento" a través de sus redes sociales y ha enviado sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido.

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en la zonal de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz). El cuerpo habría aparecido al lado de unos contenedores de basura.

Por el momento, y hasta la realización de la autopsia, no se conocen detalles sobre la identidad de la persona fallecida o las circunstancias que explicarían este suceso. Además, se ha decretado el secreto de las actuaciones.

El Partido Popular de Vejer ha expresado este sábado en sus redes sociales su "profunda consternación por este fallecimiento" y ha trasladado el pésame a familiares y amigos.

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