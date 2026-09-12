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Secreto de Sumario

Investigan la muerte de un joven en extraña circustancias en Vejer: el cadáver estaba junto a un contenedor

¿Qué ha ocurrido? Por el momento, y hasta la realización de la autopsia, no se conocen detalles sobre la identidad de la persona fallecida o las circunstancias que explicarían este suceso.

Coche de la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en la zonal de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz). El cuerpo habría aparecido al lado de unos contenedores de basura.

Por el momento, y hasta la realización de la autopsia, no se conocen detalles sobre la identidad de la persona fallecida o las circunstancias que explicarían este suceso. Además, se ha decretado el secreto de las actuaciones.

El Partido Popular de Vejer ha expresado este sábado en sus redes sociales su "profunda consternación por este fallecimiento" y ha trasladado el pésame a familiares y amigos.

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