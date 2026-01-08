En plena ola de frío
El Hotel Palace reconoce estar en "shock" y pide la ubicación de Luis, su último limpiabotas que ahora duerme en las calles de Madrid
¿Por qué es importante? Desde el hotel han reconocido lo "importante" que ha sido Luis durante toda la historia del Palace, aunque han señalado que si hacen algo por él no lo van a comunicar ni le darán publicidad.
Resumen IA supervisado
En el Hotel Palace están en "shock". Así lo han dicho a laSexta tras conocer la situación del que fue el limpiabotas del prestigioso hotel hasta 2020. Ese año Luis se quedó sin trabajo, sin prestación, sin piso y sin nada. Desde entonces es una de las cientos de personas que se ven obligadas a dormir al raso en Madrid en plena ola de frío.
Desde el hotel han reconocido lo "importante" que ha sido Luis durante toda la historia del Palace. Así, han afirmado que, en cuanto terminó la pandemia, se le llamó en repetidas ocasiones por petición del anterior director general, pero han asegurado que nunca descolgó el teléfono y finalmente su móvil dejó de estar operativo. Y no volvieron a saber nada más de él.
Sin embargo, han comunicado que todavía no saben si harán algo por él, aunque sí han pedido a laSexta la dirección de Gran Vía donde suele estar. Además, en caso de que sí hagan algo, han dicho que no lo van a comunicar ni le darán publicidad. Luis fue un trabajador autónomo durante 32 años y el limpiabotas oficial del hotel. De hecho, tras él no han vuelto a tener servicio de limpiabotas.
Respecto a su situación de autónomo durante tantos años, han dicho que fue por petición suya, ya que tenía otro tipo de clientes y, según comunican, era lo que más le convenía y ellos le respetaron. "Todo cerró. Me quedé en la calle. Como era autónomo solicité la ayuda, pero como no tengo ni hijos ni mujer no me dieron nada. Me quedé sin piso y sin nada al no poder pagarlo", ha dicho sobre esto el propio Luis.
Este miércoles se conoció su historia y cómo su vida dio un dramático cambio hasta llevarlo a dormir a la intemperie en las calle de Madrid. "En un parque aquí al lado de la Puerta de Toledo, en una tienda de campaña y saco militar. En este saco, que me abriga a 15 grados bajo cero", ha contado Luis a laSexta sobre un frío que, dice, siente sobre todo durante el día.
Ahora, se abre ante él una vía para la esperanza. Uno con una pensión no contributiva que podría suponer su salida de la calle: "Mi trabajador social independiente del SAMUR me conseguiría una habitación. Cobraría el 20% de lo que cobré".
