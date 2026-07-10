El alcalde de Bédar intentó ayudar a los vecinos de Los Gallardos afectados por el incendio: "Estuvimos a punto de sufrir otra tragedia"

Los detalles Ángel Collados ha detallado que algunas de las víctimas llevaban muchos años en el municipio, incluso él como alcalde casó a una pareja de británicos que estaría entre las víctimas mortales del incendio.

El alcalde de Bédar (Almería), Ángel Collados, ha explicado este viernes visiblemente emocionado que el incendio de Los Gallardos (Almería), el peor "hasta la fecha" en Andalucía, y que ha dejado al menos 11 muertos, podría haber sido aún peor. "Cuando tengo conocimiento del fuego, me llaman los vecinos del pueblo diciendo que hay humo, llamo al 112 y me dicen que es en la vecina localidad de Los Gallardos", ha relatado Collado este viernes ante los medios de comunicación.

"Me faltó tiempo para coger, montarme en el coche y bajarme a la barriada. Estuvimos a punto de sufrir otra tragedia. Se nos cortó la salida hacia Los Gallardos, que era la salida natural. Fuimos dando la vuelta todos los coches que estaban saliendo en dirección Los Gallardos. Si no hubiéramos actuado de esa manera hoy estaríamos hablando de otra manera", ha confesado emocionado el alcalde.

Así, ha explicado que en el inicio del incendio no podían esperar esta tragedia, ha señalado que actuaron desde el primer momento avisando "puerta a puerta" a los vecinos y ha agradecido la solidaridad de toda la comarca con un pequeño pueblo de menos de mil vecinos.

"Actuamos desde el primer momento avisando puerta por puerta a los vecinos, con algunos que como pasa en estos casos no querían abandonar sus casas", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

Una de las parejas que se quedó en su vivienda, y que no ha sufrido daños, alertó a varios vecinos que decidieron abandonar sus casas y les pidió, sin suerte, que se refugiasen, dijo el alcalde. Este grupo de nueve vecinos fue cercado por las llamas y siete de ellos murieron.

Collado ha explicado también que gracias a los vecinos que se quedaron en los cortijos diseminados han podido seguir sobre el terreno la situación de este incendio. Ha insistido en la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y ha pedido prudencia a los vecinos.

Por otro lado, ha detallado que algunas de las víctimas llevaban muchos años en el municipio, incluso él como alcalde casó a una pareja de británicos que estaría entre las víctimas mortales.

El alcalde ha defendido la actuación para desalojar y avisar a los vecinos, en la que se implicó junto al agente de la Policía Local. Avisó además al resto de concejales que se repartieron por la zona para alertar a los vecinos.

Sobre el terreno trabajan ya agentes del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Granada para el rescate de los cadáveres. Por su parte, Antonia Martínez, teniente alcalde de Los Gallardos, ha explicado a EFE que el aviso a la población se realizó "por todos los medios posibles".

Según ha detallado, el Ayuntamiento difundió las alertas a través de sus redes sociales y de estados de WhatsApp, mientras que efectivos de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, bomberos y la UME recorrieron también las zonas afectadas "a pie de calle" para informar directamente a los vecinos y facilitar las evacuaciones.

"Todo el mundo se volcó y se está volcando, ayudando en todo lo que pueden", ha afirmado antes de añadir que las personas evacuadas están siendo atendidas en los pabellones e instalaciones municipales en los que se les ha reubicado mientras el Ayuntamiento permanece "a disposición de las indicaciones" de los responsables del operativo.

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