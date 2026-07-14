Siguen las tareas de refresco y vigilancia para evitar rebrotes en el incendio de Los Gallardos (Almería)

El dato Se trata del fuego más letal del siglo XXI en España, con 13 muertos, diez desaparecidos y 7.000 hectáreas calcinadas.

El incendio de Los Gallardos, el más letal del siglo XXI en España, ha sido controlado, pero los bomberos se centran en evitar rebrotes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el esfuerzo de los servicios de emergencia, incluyendo el Plan Infoca y la UME, en su lucha contra el fuego. El incendio ha dejado 13 muertos, 10 desaparecidos y 7.000 hectáreas calcinadas, afectando profundamente a la comunidad almeriense. Con condiciones meteorológicas favorables, los vecinos comienzan a regresar a sus hogares, mientras se evalúan los daños en la zona devastada.

Tras darse por controlado el incendio de Los Gallardos durante la tarde de este lunes, los bomberos se centran ahora en evitar que las llamas se reactiven. Así lo ha explicado este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que ha detallado que todos los esfuerzos de los servicios de emergencias se centran en garantizar que no haya "ningún tipo de rebrote".

Moreno, que este martes ha participado en el inicio de obras de un tramo de autovía en Cártama (Málaga), ha reconocido que este incendio, que ha sido el más letal del siglo XXI en España, con 13 muertos, diez desaparecidos y 7.000 hectáreas calcinadas, ha dejado "una profunda huella" tanto en el terreno como en la vida cotidiana de los almerienses, a los que ha querido mandar "un abrazo enorme".

El presidente andaluz ha aprovechado la ocasión para ensalzar el "esfuerzo titánico" de los servicios de extinción del Plan Infoca de la Junta y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que, tras cinco días de lucha contra el fuego, han logrado hacerse con el control de las llamas.

El peor incendio del siglo

El de Los Gallardos ya es el incendio más devastador que ha sufrido España en lo que va de siglo, con 13 muertos, 10 desaparecidos, ocho personas ingresadas, cuatro muy graves, y 7.000 hectáreas completamente calcinadas.

Con el incendio ya controlado, sin ser un peligro, pues según Juanma Moreno las condiciones meteorológicas van a ser favorables en las próximas horas, los vecinos de Los Gallardos han empezado a volver a sus casas. Es el momento de evaluar daños sobre el terreno y sus viviendas.

El panorama en esta zona de Almería es desolador, con 7.000 hectáreas arrasadas por las llamas. Además, de las 13 víctimas mortales, ya se han podido identificar a diez. Son cinco británicos, una francesa, tres belgas y una española.

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