La indignación de Mónica García con que mujeres tengan que salir de Madrid para poder abortar: "Es dramático y la sensación de vuelta al franquismo"

En laSexta, hemos contado los casos de Reyes y Laura, dos mujeres que tuvieron que viajar para poder interrumpir su embarazo. A la segunda le detectaron en el feto anomalías graves en el cerebro y tuvo que irse a Cataluña. "Se les hace pasar por un doble viacrucis", ha lamentado la ministra.

Mónica García ha reaccionado en Al Rojo Vivo a los casos que hemos contado en laSexta de mujeres que que han tenido que irse fuera de Madrid para poder abortar. En el caso de Reyes, la mujer viajó a Bruselas en 2019 para poder interrumpir su embarazo. "Yo me imaginé que estaba en el franquismo y me vinieron a la mente todos esos embarazos clandestinos con prácticas totalmente peligrosas. Mis médicos, los que me llevaban recomendando la interrupción del embarazo desde la semana 21, estaban a favor de hacerlo, ¿cómo es posible que un comité médico me lo me lo deniegue?", expresó la mujer a laSexta.

Otro caso es el de Laura, a quien detectaron en el feto anomalías graves en el cerebro en el octavo mes y fueron los propios médicos del hospital los que le dijeron que si quería abortar, que ni siquiera lo intentara en el Comité Clínico de Madrid, por lo que se fue a Cataluña.

Tras conocer estos casos, la ministra de Sanidad ha denunciado que esto ocurre "porque el Gobierno de la señora Ayuso es el principal bloqueador de los derechos de las mujeres". "Nosotros nos reunimos en Bruselas con una de las ginecólogas, que es la que recibe estos casos y nos decía que la mayoría de las mujeres que van a abortar son de Madrid, y se les hace pasar por un doble doble viacrucis, el saber que su feto viene con malformaciones y que la Comunidad de Madrid no se haga cargo de ese aborto y esa mujer se tenga que ir a Bruselas", ha criticado.

Para Mónica García, "esto es absolutamente dramático y, efectivamente, es esa vuelta al que decía Reyes a una sensación de franquismo, una sensación en la que te tienes que ir a abortar fuera". "Sin embargo, no es nada nuevo, porque la señora Ayuso dijo en su día que si alguien quería abortar, que se fuera. Lo dice explícitamente, pero al final lo tienen que sufrir mujeres, sus cuerpos, y lo tienen que pagar mujeres con su sufrimiento", ha lamentado.

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