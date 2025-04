Las protectoras valencianas, las otras afectadas por la DANA ante la incesante llegada de mascotas abandonadas

Cinco meses han pasado, pero algunas consecuencias de la DANA todavía se observan. Más allá del procedimiento judicial abierto para esclarecer responsabilidades de la nefasta gestión por parte de la Generalitat y las mentiras, la devastación aún visible en algunos municipios donde sus protectoras de animales denuncian estar al límite ante el abandono de mascotas. Y es que a alguna están llegando más de 40 animales nuevos cada semana.

Cada año miles de animales son abandonados, pero en la protectora valenciana Modepran Carlet a este problema se le suman las consecuencias generadas por el paso de la riada. "Ahora mismo no tenemos ninguna sombra porque la DANA lo destrozó todo. Estos perros tienen que salir aquí fuera a los esparcimientos y tenemos riesgo de golpes de calor. Va a ser un verano un poco duro", lamenta ante el micrófono de laSexta la educadora canina Elena Palau.

El paso de la DANA destrozó gran parte de las instalaciones y fueron muchas las personas que se acercaron para acoger o adoptar a más de 200 animales. Sin embargo, esta situación ha cambiado una vez "que la ola de solidaridad ha cesado". Mireia Soro, cuidadora en la misma protectora, explica que "están entrando un montón de perros" en sus instalaciones.

Durante la grabación del vídeo sobre estas líneas, aparece la furgoneta de rescate con tres perros abandonados. Una situación que, aseguran, es anómala en estas fechas. Por ello, Mireia se pregunta que "si ahora está ocurriendo esto, en verano qué va a pasar". De hecho, a las instalaciones de Modepran Carlet llegan de media seis animales al día. Todos abandonados por sus propias familias en montañas, calles o cunetas.

Muchos de estos animales llegan "súper descuidados, víctimas de maltrato" con "heridas que no han sido tratadas" y, por tanto, "ya infectadas", relata Eva Mancebo, auxiliar veterinaria de Modepran Carlet. No obstante, son muchos los refugios llenos de perros y gatos que no solo necesitan donaciones, sino también el compromiso responsable de una sociedad que todavía no ha aprendido a cuidarlos.