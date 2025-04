Morant denuncia la "falta de responsabilidad y de conciencia" del Consell por la DANA: "Ni nos vale Mazón, ni nos vale el PP"

La indignación por la nefasta gestión de la Generalitat valenciana durante la trágica jornada del 29 de octubre en la que una catastrófica DANA arrasó con parte de la provincia de Valencia no se dispersa. Sobre todo, después de las declaraciones como imputados de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y el que fuera su segundo en Emergencias, Emilio Argüeso, ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. Preguntada sobre el asunto, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha denunciado la "incomprensible (...) falta de responsabilidad y de conciencia" del Consell.

"La sociedad sabe que no ha podido contar con [Carlos] Mazón ni con todo su Consell" porque "no tenían ni idea" de qué hacer, ha sostenido este sábado la socialista y ministra de Universidades ante los medios de comunicación en Paterna (Valencia), en referencia a algunas de las cuestiones que este viernes se abordaron en sede judicial como que la ya exconsellera "no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias".

En ese sentido, Morant ha afirmado que los socialistas, además de compartir "el dolor de miles y miles de valencianos", también lo hacen con "la indignación por la respuesta de un gobierno ausente y un gobierno inútil". "Es incomprensible el nivel de falta de responsabilidad y de falta de conciencia de lo que estaba pasando en la Comunitat Valenciana, donde tantos vecinos y vecinas se han jugado la vida", ha clamado la ministra.

Cuestión en la que la ministra insiste al preguntarse "¿para qué nos sirve un Consell que no tiene ni idea de la tarea que tiene que hacer? Que el día más importante de la vida de los valencianos y las valencianas no estaban". En este punto, incluso, subraya el uso del "plural, porque ni el señor Mazón ni el resto del Consell estaban tomando las decisiones adecuadas".

La líder de los socialistas valencianos también ha recordado los mensajes entre Argüeso en un chat en el que se encontraba la vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Susana Camarero, en el que ya a mediodía advertía de que los barrancos estaban "a punto de colapsar". Un mensaje al que la 'popular' respondió: "Jope, si necesitas algo, me cuentas". Después, "por la tarde se fue a entregar premios a una gala", ha criticado Morant.

En definitiva, para Morant "ni nos vale Mazón, ni nos vale el Partido Popular, ni nos vale Vox, que con este nuevo pacto del Ventorro consolida y aguanta a Mazón", ha sostenido en referencia a que el todavía president de la Generalitat asumió las condiciones impuestas por los de Santiago Abascal para sacar adelante los presupuestos de la región.