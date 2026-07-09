Garajes reconvertidos en casas como única alternativa para vivir: "Queremos una vivienda digna, un sitio normal, porque esto no lo es"

Los detalles Está ocurriendo en barrios humildes de Madrid, donde el precio de las casas está disparado y comparten los gastos comunes con los dueños.

La crisis de vivienda asequible en Madrid ha forzado a muchas personas a vivir en garajes reconvertidos en hogares. En barrios humildes, el elevado precio de las casas ha llevado a familias como la de Pedro, un barrendero que vive con su padre y tres hermanos en un garaje adaptado, a buscar soluciones alternativas. Anteriormente, compartían la casa de su abuela con casi 20 familiares. María, otra residente, tuvo que ceder su piso a su hija y nietos debido a los altos alquileres. Aunque algunos garajes están bien habilitados, sus habitantes desean legalizar sus viviendas y contribuir como cualquier ciudadano.

La falta de vivienda asequible ha llevado a mucha gente a tener que vivir en garajes reconvertidos en espacios habitables. Está ocurriendo en barrios humildes de Madrid, donde el precio de las casas está disparado. Reforman las cocheras para habitarlas y comparten gastos comunes con los dueños.

Pedro vive con su padre y sus tres hermanos en un garaje que convirtieron hace tres años en su hogar. Antes vivían en la casa de su abuela, que compartían con casi 20 familiares. "Yo soy barrendero pero no nos llega, no nos da para un alquiler ni de broma. Nosotros no queremos vivir aquí, queremos una vivienda digna, un sitio normal, porque esto no lo es", ha explicado a laSexta.

En su barrio hay decenas de garajes convertidos en viviendas, algunos mejor habilitados que otros. En el de María han cuidado los detalles. Ella le tuvo que ceder su piso a su hija y a sus nietos, que no podían hacer frente a un alquiler de más de 1.000 euros.

"Mejor que vivir todos acumulados, porque vivíamos ahí todos en dos habitaciones, el salón ya eran armarios, porque también tenía a mi suegra", ha señalado. Ella querría legalizar su hogar y pagar su contribución, "como todo el mundo", ha agregado.

Mientras, en la misma zona están reformando ahora mismo otro garaje que, según dicen, tardarán dos mese en dejar listo con dos habitaciones. "Picar totalmente, sacar arena y luego ya con el pladur levantar las paredes. Es muy fácil", ha detallado. La mayoría de estos garajes-casas pertenecían al vecino de arriba, con el que comparten los gastos de luz y agua.

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