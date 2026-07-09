La Policía busca a un hombre por huir de un hospital de Gandía con su bebé que había dado positivo en cocaína

Los detalles Con solo unos días de vida, este recién nacido estaba ingresado en la unidad de neonatos del hospital Francisco de Borja, de Gandía. Tras dar positivo en cocaína, la Generalitat Valenciana había quitado la custodia a los progenitores.

La Policía Nacional busca a un hombre acusado de llevarse a su bebé, del que había perdido la custodia, en un hospital de Gandía, Valencia. El recién nacido, que dio positivo en cocaína, estaba bajo custodia de la Generalitat Valenciana y hospitalizado en el Francisco de Borja. El jueves, los padres visitaron el hospital y el padre metió al bebé en una bolsa de deportes y lo sacó de la unidad de neonatos. La madre mostró una actitud sospechosa, lo que alertó a la seguridad del centro. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de Gandía investiga el caso.

La Policía Nacional ha iniciado la búsqueda de un hombre como acusado de haberse llevado a su propio bebé, del que ha perdido la custodia. Todo ha sucedido en un hospital de Gandía, en Valencia. El recién nacido estaba en el hospital y había dado positivo en cocaína, por lo que la custodia del pequeño estaba en manos de la Generalitat Valenciana.

Por el momento no se han producido detenciones, pues el padre está sin localizar, pero la principal hipótesis de los investigadores que se han hecho cargo del caso, todos los indicios apuntan al progenitor de la bebé.

Con solo unos días de vida, este pequeño ya habría dado positivo en estupefacientes, como la cocaína, por lo que estaba ingresado en el hospital Francisco de Borja, en Gandía. Así lo ha confirmado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

En la mañana de este jueves, los padres han llegado hasta el centro hospitalario con la intención de visitar a su hija.

Ha sido entonces cuando el padre ha cogido al niño, lo ha metido en una bolsa de deportes y se lo ha llevado de la unidad de neonatos. Ha sido la actitud sospechosa de la madre lo que ha llamado la atención y por lo que la propia seguridad privada del centro ha alertado a las autoridades.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Gandia se han hecho cargo de la investigación de la sustracción de un menor.

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