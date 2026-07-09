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En Torrejón de Ardoz

Detenida in fraganti una banda de atracadores de joyerías antes de su huida

Los detalles Los seis atracadores han salido esposados del centro comercial de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Trabajadores y clientes se han llevado un susto enorme.

Robo con violencia en un centro comercial de Torrejón de Ardoz
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Ante la mirada atónita de los testigos, la Guardia civil saca esposados a los atracadores que minutos antes intentaron robar en una joyería de este centro comercial.

Los atracadores entraron encapuchados, con pasamontañas, creían que era un simulacro pero no lo era. Y es los allí presentes vivieron escenas de película.

Los ladrones llegan a amenazar violentamente a una de las dependientas. Es entonces cuando intervienen los agentes. Todo muy rápido. También la reacción de los dependientes de los establecimientos del centro.

"En cuestión de cinco minutos ya todos estabamos cerrados y a la media hora ya estabamos vuelta al trabajo", cuenta un testigo.

Al lugar también se han desplazado los servicios sanitarios. "Ha habido desmayos, la gente se ha puesto muy nerviosa", comenta otro testigo.

Es el gran susto que se han llevado clientes y empleados.

La joyería está justo al lado de una salida, donde un coche les esperaba para darse a la fuga. Hasta que otro vehículo de los agentes les enviste y consigue cerrarles el paso dejando el coche de huída así, destrozado. No eran los únicos que escapaban.

La actuación responde a una operación de la Guardia Civil que se ha saldado con siete detenidos, a los que se les atribuye robo con violencia.

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