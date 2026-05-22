Ahora

Investigan lo sucedido

Herido muy grave un niño de dos años tras ser atropellado junto a su padre en Valdemoro, Madrid

Los detalles El atropello se ha producido cuando un padre, un hombre de 49 años, se encontraba cruzando un paso de peatones con su hijo de dos años en brazos y un turismo ha impactado contra ellos.

Personal del Summa 112 en el lugar del accidente.Personal del Summa 112 en el lugar del accidente.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un niño de dos años se encuentra en estado muy grave tras ser atropellado en Valdemoro (Madrid) cuando cruzaba por un paso de peatones en brazos de su padre, de 49 años, que ha resultado herido leve.

Según han informado fuentes de Emergencias 112, el atropello ha tenido lugar poco después de las 09:00 horas de la mañana en la confluencia de la calle Doctor Fleming y la calle Guardia Civil de la localidad madrileña.

El atropello se ha producido cuando un padre, un hombre de 49 años, se encontraba cruzando un paso de peatones con su hijo de dos años en brazos y un turismo ha impactado contra ellos.

El padre presenta heridas leves y ha sido atendido por el equipo médico del SUMMA 112, pero el niño, como consecuencia del impacto, ha caído sobre la calzada y presenta un traumatismo craneoencefálico severo.

El equipo médico del SUMMA 112 lo ha estabilizado, intubado y lo ha evacuado con pronóstico muy grave al Hospital 12 de Octubre. La Guardia Civil investiga lo sucedido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF halló en el despacho de Zapatero una caja fuerte oculta que su abogado solo accedió a abrir ante la amenaza de destruirla
  2. Trump da un nuevo bandazo y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia
  3. La vivienda convierte la emancipación en misión imposible: el 85,5% de jóvenes entre 16 y 29 años no se independiza en España
  4. Un juzgado archiva la denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por no ver "zarandeo" en el abordaje a Begoña Gómez
  5. Su exmarido quiere matarla: la denuncia de una mujer sin protección a pesar de llevar diez años en el sistema VioGén
  6. España entra en su límite ecológico y consume todos los recursos naturales para un año en apenas cinco meses