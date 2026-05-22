Herido muy grave un niño de dos años tras ser atropellado junto a su padre en Valdemoro, Madrid

Personal del Summa 112 en el lugar del accidente.

Los detalles El atropello se ha producido cuando un padre, un hombre de 49 años, se encontraba cruzando un paso de peatones con su hijo de dos años en brazos y un turismo ha impactado contra ellos.

Un niño de 2 años se encuentra en estado muy grave tras ser atropellado mientras cruzaba un paso de peatones en brazos de su padre en Valdemoro, Madrid. El incidente ocurrió poco después de las 09:00 horas en la intersección de las calles Doctor Fleming y Guardia Civil. El padre, de 49 años, sufrió heridas leves y fue atendido por el equipo médico del SUMMA 112. Sin embargo, el niño sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue estabilizado, intubado y trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico muy grave. La Guardia Civil investiga el accidente.

Un niño de dos años se encuentra en estado muy grave tras ser atropellado en Valdemoro (Madrid) cuando cruzaba por un paso de peatones en brazos de su padre, de 49 años, que ha resultado herido leve.

Según han informado fuentes de Emergencias 112, el atropello ha tenido lugar poco después de las 09:00 horas de la mañana en la confluencia de la calle Doctor Fleming y la calle Guardia Civil de la localidad madrileña.

El atropello se ha producido cuando un padre, un hombre de 49 años, se encontraba cruzando un paso de peatones con su hijo de dos años en brazos y un turismo ha impactado contra ellos.

El padre presenta heridas leves y ha sido atendido por el equipo médico del SUMMA 112, pero el niño, como consecuencia del impacto, ha caído sobre la calzada y presenta un traumatismo craneoencefálico severo.

El equipo médico del SUMMA 112 lo ha estabilizado, intubado y lo ha evacuado con pronóstico muy grave al Hospital 12 de Octubre. La Guardia Civil investiga lo sucedido.

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