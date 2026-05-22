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El otro conductor, herido

Muere un conductor kamikaze en Marbella tras chocar con otro coche en la A-7

Los detalles Los hechos ocurrieron pasadas las 22:20 horas de este jueves. El Centro de Emergencias Sanitarias movilizó tres unidades, entre ellas una UVI.

Retenciones en la A-7 a la altura de TorremolinosRetenciones en la A-7 a la altura de TorremolinosEuropa Press
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Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras chocar dos vehículos en Marbella (Málaga), uno de los cuales circulaba por la A-7 en sentido contrario, según Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, servicio al que alertaron varios ciudadanos.

La primera llamada sobre este suceso se produjo pasadas las 22:20 horas de este jueves y advertía de que un vehículo circulaba por la A-7 en sentido contrario; poco después, otra llamada indicaba que se había producido una colisión frontal a la altura del kilómetro 1044 de dicha carretera, en sentido San Pedro, y que había personas heridas y atrapadas en los vehículos.

Según 'El Español', el fallecido es el conductor kamikaze, de 68 años, que falleció a consecuencia del impacto, mientras que el ocupante del otro vehículo resultó herido.

La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que movilizó tres unidades, entre ellas una UVI; a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes de bomberos informaron al 112 de que una persona había fallecido y otra había resultado herida en este siniestro.

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