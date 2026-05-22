Muere un conductor kamikaze en Marbella tras chocar con otro coche en la A-7

Retenciones en la A-7 a la altura de Torremolinos

Los detalles Los hechos ocurrieron pasadas las 22:20 horas de este jueves. El Centro de Emergencias Sanitarias movilizó tres unidades, entre ellas una UVI.

Un trágico accidente en Marbella (Málaga) dejó un fallecido y un herido cuando dos vehículos chocaron, uno de ellos circulando en sentido contrario por la A-7. Según Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, el incidente fue reportado por varios ciudadanos. La primera alerta llegó pasadas las 22:20 horas del jueves, indicando la circulación errónea de un vehículo. Poco después, se informó de una colisión frontal en el kilómetro 1044, sentido San Pedro, con personas heridas y atrapadas. La sala coordinadora activó al CES 061, Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras chocar dos vehículos en Marbella (Málaga), uno de los cuales circulaba por la A-7 en sentido contrario, según Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, servicio al que alertaron varios ciudadanos.

La primera llamada sobre este suceso se produjo pasadas las 22:20 horas de este jueves y advertía de que un vehículo circulaba por la A-7 en sentido contrario; poco después, otra llamada indicaba que se había producido una colisión frontal a la altura del kilómetro 1044 de dicha carretera, en sentido San Pedro, y que había personas heridas y atrapadas en los vehículos.

Según 'El Español', el fallecido es el conductor kamikaze, de 68 años, que falleció a consecuencia del impacto, mientras que el ocupante del otro vehículo resultó herido.

La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 que movilizó tres unidades, entre ellas una UVI; a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes de bomberos informaron al 112 de que una persona había fallecido y otra había resultado herida en este siniestro.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido