Baños del siglo pasado y agua brotando de las paredes: el estado de película de terror de las aulas en la Comunitat Valenciana

Los detalles Varios institutos de la comunidad que preside Pérez Llorca están en condiciones de vergüenza con azulejos rotos e incluso cableados de hace más de 40 años. Las goteras y las humedades, el día a día entre libros y pizarras.

Los profesores de la Comunitat Valenciana han iniciado una serie de huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad de las infraestructuras educativas. Denuncian situaciones precarias en los centros, como goteras, humedades, baños insalubres y falta de climatización, que afectan tanto a alumnos como a docentes. Institutos como los de Mislata y Castellón sufren problemas estructurales graves, con instalaciones eléctricas obsoletas y espacios inadecuados. A pesar de más de diez días de protestas, las negociaciones con la Consellería de Educación están estancadas, sin avances significativos tras la última reunión fallida.

Los profesores de la Comunitat Valenciana han dicho basta. Lo han dicho y lo están demostrando día sí y día también saliendo a las calles. Sumando jornada tras jornada de huelga para reclamar una mejora en sus condiciones laborales. Una mejora en general para la educación que preside Pérez Llorca y que cuenta con aulas que bien podrían aparecer en escenas de películas de terror.

De terror del bueno, además. Porque hay clases en ciertos colegios en las que el agua brota de las paredes como si fuera un manantial. Porque tienen goteras y humedades. Porque cuentan con baños que parecen sacados de los primeros años del siglo XX.

"Nuestro gimnasio se inunda cada vez que llueve. Está impracticable durante muchos días. En la segunda planta necesitamos cubos", denuncia la marea verde en la Comunitat.

Es el día a día de muchos institutos. Uno en el que los alumnos y profesores conviven con enormes grietas en las paredes, con cableados eléctricos que tienen más de 40 años y con azulejos levantados o grifos en un lamentable estado.

Es lo que pasa en un instituto de Mislata. Es lo que pasa, también, en otros centros en los que denuncian que el aula de dibujo está lleno de cubos por las goteras. Que no pueden usar ni alumnos ni profesores en un centro con una grave falta de climatización.

Toni Santalla, profesor de Castellón, denuncia que el centro en el que realiza su trabajo "tiene baños insalubres ni cuenta con espacios en sombra".

Son infraestructuras que dan vergüenza y que en Torrent, en uno de sus institutos, han denunciado con humor, mostrando las numerosas pinturas rupestres que tienen en sus edificios. Hartos de la situación, tan solo piden dignidad.

Por ello luchan los profesores y las profesoras. Por eso lucha la comunidad educativa en la Comunitat Valenciana. Por eso llevan más de diez días de protestas y más que pueden sumar y sumar ante el estado de las negociaciones.

Ante un enquistamiento en el diálogo en el que la reunión del miércoles acabó mal. En apenas 12 minutos todo acabó cuando los sindicatos dijeron 'no' a la última oferta de la Consellería de Educación.

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