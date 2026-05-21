La indignación de la directora de un colegio de Valencia ante Les Corts: "Trabajamos con sueldos de principios del siglo XX"

María Victoria, directora del IES Canet d'en Berenguer, denuncia que no les dan recursos para atender a alumnos con necesidades educativas especiales. Además, destaca que algunos centros tienen "déficit de infraestructuras" que no solucionan.

María Victoria, directora del IES Canet d'en Berenguer, junto a otros directores de 100 centros escolares valencianos, ha anunciado la presentación de más de 200 dimisiones en apoyo a la huelga indefinida de docentes. Denuncian sueldos obsoletos y la falta de recursos para atender a alumnos con necesidades especiales o provenientes de situaciones extremas, como la guerra en Ucrania. Además, critican el impago de horas extras y el déficit de infraestructuras en algunos centros. Aunque no pudieron registrar sus renuncias en Les Corts, insisten en que presentarán 251 renuncias ante la Conselleria de Educación.

María Victoria, directora del IES Canet d'en Berenguer, se encuentra junto a sus compañeros ante Les Corts para reclamar una mejora de sus condiciones laborales.

De momento, los directores de 100 centros escolares valencianos han cumplido su amenaza y han anunciado que presentarán este jueves más de 200 dimisiones en apoyo a la huelga indefinida de docentes ante la falta de acercamiento con la Generalitat.

María Victoria ha contado en Al Rojo Vivo que entre sus denuncias se encuentran que siguen trabajando con "sueldos de principios del siglo XX en el siglo XXI". Además, ha señalado que cada vez tienen más alumnos con necesidades educativas especiales y no les dan recursos para acogerlos.

"Tenemos más alumnos que vienen de violencia extrema como Ucrania y no tenemos recursos para darles una solución psicológica", ha explicado.

Entre los motivos que han impulsado esta huelga, también se encuentra que trabajan horas extras que nunca les pagan. La directora del IES Canet d'en Berenguer, ha detallado que además algunos centros que están abiertos tienen "déficit de infraestructuras" que no solucionan.

Ella es una más del centenar de equipos directivos que se han presentado en Les Corts para presentar su renuncia ante la consellera de Educación, Carmen Ortí. Aunque no han podido registrarlas, ya que les han indicado que tienen que llevarlas a la Conselleria, ya han dejado claro que presentarán 251 renuncias.

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