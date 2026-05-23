Muere un hombre al caer en parapente en Àger, Lleida.

Los detalles Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar, informan Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Un hombre falleció este sábado al mediodía tras caer con su parapente en Àger, Lleida, a un kilómetro del área de despegue habitual en una zona de difícil acceso. Una enfermera presente intentó reanimarlo, al igual que los equipos de emergencia que llegaron posteriormente, pero no lograron salvarlo, según informaron los Bombers de la Generalitat. Los Bomberos fueron alertados a las 12:58 horas, llegando en helicóptero con un médico del SEM. También acudieron una dotación terrestre, tres ambulancias del SEM y efectivos de los Mossos d'Esquadra para gestionar las tareas judiciales y el levantamiento del cadáver.

Un hombre ha muerto este sábado a mediodía al caer con su parapente en Àger (Lleida), a un kilómetro al este de la salida de despegues habituales, en una zona de difícil acceso.

Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar, informan Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Los Bomberos fueron alertados a las 12:58 horas y llegaron en helicóptero con un médico del SEM. Además, fueron una dotación terrestre de apoyo, tres ambulancias del SEM y efectivos de Mossos d'Esquadra para gestionar tareas judiciales y de levantamiento del cadáver.

"Hasta las 16:30 horas hemos trabajado en 10 rescates de montaña", informan desde Bombers en sus redes sociales.

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