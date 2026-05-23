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Suceso en Lleida

Muere un hombre al caer en parapente en Àger, Lleida

Los detalles Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar, informan Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Muere un hombre al caer en parapente en Àger, Lleida.Muere un hombre al caer en parapente en Àger, Lleida.BOMBERS
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Un hombre ha muerto este sábado a mediodía al caer con su parapente en Àger (Lleida), a un kilómetro al este de la salida de despegues habituales, en una zona de difícil acceso.

Una enfermera que estaba en la zona intentó reanimarle, como hicieron después los efectivos de emergencia que llegaron, pero ya no le pudieron salvar, informan Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Los Bomberos fueron alertados a las 12:58 horas y llegaron en helicóptero con un médico del SEM. Además, fueron una dotación terrestre de apoyo, tres ambulancias del SEM y efectivos de Mossos d'Esquadra para gestionar tareas judiciales y de levantamiento del cadáver.

"Hasta las 16:30 horas hemos trabajado en 10 rescates de montaña", informan desde Bombers en sus redes sociales.

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