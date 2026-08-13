Cabañas hechas con ramas y más de 3.500 migrantes: laSexta entra en el campamento improvisado de la playa del Trampolín

Los detalles La mayor parte de estos migrantes ni siquiera han podido ser reconocidos ni atendidos por el sistema sanitario ceutí, por lo que el riesgo de que aparezcan brotes de alguna enfermedad infecciosa es alta.

La situación en Ceuta es crítica tras dos semanas de la crisis migratoria iniciada el 30 de julio, con 80.000 personas entrando irregularmente desde Marruecos. Miles, incluyendo menores, permanecen desprotegidos, sin refugio ni atención sanitaria. El sistema de acogida colapsó, y 3.500 personas duermen en un asentamiento provisional en la playa del Trampolín, el mayor de la ciudad. Allí, han construido chabolas con materiales de desecho. Cruz Roja reparte 2.000 raciones de comida diarias, insuficientes para todos. La falta de atención médica aumenta el riesgo de brotes infecciosos, por lo que se recomienda usar mascarillas.

La situación en Ceuta sigue siendo dramática cuando se cumplen dos semanas de la crisis migratoria desatada el pasado 30 de julio, en la que alrededor de 80.000 personas entraron en territorio español de forma irregular procedentes de Marruecos. Miles de ellos, tanto mayores como menores de edad, siguen en la ciudad autónoma 14 días después y están absolutamente desprotegidos, sin un techo bajo el que dormir y sin atención sanitaria.

Ante la imposibilidad de recibir alojamiento por el colapso del sistema de acogida de Ceuta, unas 3.500 personas están durmiendo en un asentamiento provisional instalado en la playa del Trampolín.

Se trata del campamento improvisado más grande en estos momentos en la ciudad. Allí, muchos han construido chabolas provisionales con cañas traídas del monte, plástico, cartones y todo tipo de residuos, tal y como ha podido comprobar laSexta en primera persona.

Ante la imposibilidad de resolver su situación, cada día llegan más migrantes a este asentamiento, en el que cada vez aparecen más chabolas en un asentamiento que ya es kilométrico.

En este mismo punto, Cruz Roja está repartiendo cada tarde alrededor de 2.000 raciones de comida. Sin embargo, son muchos más las personas que buscan algo con lo que alimentarse, por lo que ni siquiera de esta manera tienen garantizado el acceso a un plato al día.

La mayor parte de estos migrantes ni siquiera han podido ser reconocidos ni atendidos por el sistema sanitario ceutí, por lo que el riesgo de que aparezcan brotes de alguna enfermedad infecciosa en los próximos días es alta, más si cabe teniendo en cuenta que están conviviendo en condiciones de hacinamiento. Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan que aquellos que se acerquen a la playa del Trampolín lo hagan con mascarilla.

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