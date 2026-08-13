"Parecía que la Luna estaba en el ala": la "increíble experiencia" de Francisco Cacho viendo el eclipse a 10.000 metros de altura

Los detalles El meteorólogo de laSexta pudo disfrutar de un fenómeno astral que no se veía en España en más de un siglo desde un lugar de excepción. "Sigo en shock", dice.

España no presenciaba un eclipse total desde 1912, pero el 12 de agosto, millones de personas observaron este fenómeno astral. Francisco Cacho, meteorólogo, disfrutó del evento desde un avión a 10.000 metros de altura, describiendo la experiencia como "alucinante" y sintiendo que "la Luna estaba en el ala del avión". El eclipse convirtió el día en noche, con un tono rojizo y azul plomizo en el cielo. Muchas personas se desplazaron a zonas forestales para una mejor observación. El próximo eclipse total en España será el 2 de agosto de 2027, visible desde el sur del país.

Hacía más de un siglo que España no era testigo de algo similar. Que no se veía en el país un eclipse total. Que no se hacía de noche en pleno día. Fue en 1912 la última vez en la que la oscuridad venció a la luz. Cuando la Luna ocultó por completo al Sol. Fue, mejor dicho, la penúltima vez. El motivo, que el 12 de agosto se vivió un hecho extraordinario en un fenómeno astral que tuvo a millones pendientes del cielo... y que Francisco Cacho disfrutó desde una posición única.

Desde un avión. Más allá del mar de nubes que en algunos casos pudo dificultar el visionado del eclipse. Desde allí, el meteorólogo tuvo una experiencia "alucinante". Una a "10.000 metros de altura" que hizo que estuviera muy cerca del eclipse: "Parecía que la Luna estaba en el ala del avión".

Y es que desde ahí todo se ve de otra forma: "Es increíble, nos impactó mucho el color".

"El tono rojizo del atardecer, el azul plomizo... Fue una experiencia increíble", ha compartido Cacho sobre esa experiencia con el eclipse solar.

Con un fenómeno que no se veía en España desde 1912 y que hizo que, a eso de las 20:30, la luz fuese derrotada por las sombras. Por la oscuridad. Por un fenómeno astral que hizo que el Sol quedase completamente opacado por la Luna.

Millones de personas estuvieron pendientes del cielo. Muchas de ellas, en lugares con una mejor observación. Yendo a zonas forestales. A bosques y a lugares más próximos a la naturaleza donde todo se viese de la mejor forma posible.

Para el próximo no habrá que esperar mucho. Será el 2 de agosto de 2027 cuando, de nuevo, el sol quede completamente oculto tras la luna en un eclipse que eso sí solo se verá desde ciertas zonas del sur del país como Cádiz o Málaga.

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