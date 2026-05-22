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Ha sido evacuado

Dos heridos en un incendio en el Hospital de Torrevieja: la investigación apunta a un error humano

¿Qué ha pasado? El fuego ha afectado a la segunda planta de las instalaciones y ha dejado un ingresado en la UCI por inhalación de humo y otro herido por quemaduras.

Imagen del Hospital de Torrevieja, donde se ha registrado el incendio.Imagen del Hospital de Torrevieja, donde se ha registrado el incendio.Agencia EFE
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Una persona ha ingresado en la UCI del Hospital de Torrevieja (Alicante) por inhalación de humo y otra ha resultado herida por quemaduras en el incendio que este viernes ha afectado a la segunda planta de este centro, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana.

Además, seis trabajadores han sido atendidos por inhalación de humo tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación. Tras advertir del incendio, se ha activado el Plan de Evacuación y se ha desalojado la segunda planta del centro hospitalario.

El aviso del fuego, que sigue en curso, se ha dado a las 12:09 horas y al lugar han acudido cinco dotaciones de los parques de bomberos de Torrevieja y Orihuela, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Tras las primeras informaciones acerca de este suceso, la investigación sobre el incendio ha descartado el origen técnico y todo apunta a un posible factor humano.

Así lo ha anunciado el conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, en una comparecencia tras visitar las instalaciones para seguir de cerca la evolución de la situación y conocer el estado de los afectados, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat.

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