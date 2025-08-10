Los primeros traslados de menores migrantes de Canarias a la península comenzarán este lunes

Los detalles Un primer grupo, formado por diez menores, será trasladado para cumplir con la orden del Tribunal Supremo, que obliga al Estado a asumir su atención con medios propios.

El Gobierno comenzará este lunes 11 de agosto el traslado de menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias hacia recursos estatales de protección internacional en la Península. Este primer grupo estará compuesto por diez jóvenes. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este es el primer paso para cumplir con la orden del Tribunal Supremo que obliga al Estado a asumir su atención. La Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias ha confirmado el traslado, aunque dependerá de la disponibilidad de plazas en los vuelos. Los jóvenes viajarán con profesionales designados por la Secretaría de Estado de Migraciones. Se han planificado dos traslados semanales con grupos de 15 a 20 menores, dependiendo del listado enviado por el Gobierno central.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han señalado que se trata del primer paso para cumplir con la orden del Tribunal Supremo, que obliga al Estado a asumir su atención con medios propios.

La Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias ha confirmado este primer movimiento, aunque ha avisado de que su ejecución dependerá de la disponibilidad de plazas en los vuelos. En caso de no concretarse en la fecha prevista, el Ejecutivo deberá repetir la solicitud.

Canarias, que ostenta la tutela de los menores, recibió la petición formal el pasado jueves. Sin embargo, los detalles sobre la fecha, el destino y el personal acompañante no se comunicaron hasta el viernes por la tarde, lo que generó dudas sobre la viabilidad del traslado. Los diez jóvenes viajarán acompañados por profesionales designados por la Secretaría de Estado de Migraciones y personal de entidades colaboradoras.

El plan acordado en reuniones semanales entre ambas administraciones contempla dos traslados cada semana, con grupos de entre 15 y 20 menores. El siguiente está previsto para finales de la próxima semana, aunque la cifra exacta dependerá del listado que remita el Gobierno central.