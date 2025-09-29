Temor entre los vecinos de Paiporta por la crecida del barranco del Poyo: "Lo hemos pasado muy mal"

Los detalles Casi un año después de la DANA, el barranco del Poyo vuelve a llenarse de agua, y los vecinos de Paiporta viven con miedo e incertidumbre, recordando los peores momentos.

La calma en Paiporta (Valencia) se ha roto de nuevo. El barranco del Poyo, que hace casi un año provocó graves inundaciones tras la DANA, vuelve a llenarse de agua y los vecinos no pueden evitar la preocupación.

"Lo hemos pasado muy mal. Ayer apenas pude dormir y hoy sigo igual", cuenta Gemma, vecina del barrio. "Siempre he vivido aquí, y cuando me compré la casa cerca del barranco, ya se desbordó. La otra vez fue muy fuerte… los coches se movían, la casa quedó destrozada. No quiero volver a vivir algo así", añade.

Desde esta tarde, se ha visto cómo el agua llenaba el barranco rápidamente, un flujo constante que recuerda los peores momentos de aquel desastre. Las grietas en sus paredes aún están visibles, un recordatorio de que los daños del año pasado todavía no se han solucionado del todo.

Vecinos como Gemma viven entre la incertidumbre y el miedo de que la historia se repita. La vigilancia del barranco se ha intensificado y las autoridades locales mantienen alertas a los residentes, recordando que es mejor prevenir que lamentar.

Mientras tanto, en las calles de Paiporta se siente una mezcla de nerviosismo y solidaridad: todos recuerdan lo vivido y esperan que esta vez solo sea un susto.

