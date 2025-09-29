Repartidores en pleno temporal: laSexta graba a un repartidor de comida a domicilio en plena alerta roja

Más allá del debate ético sobre pedir comida en pleno temporal, el Ministerio de Trabajo recuerda que no es obligatorio ir a trabajar cuando hay aviso naranja o rojo.

Ni en pleno temporal ha podido parar. Esa ha sido la situación que de un repartidor de comida de Paiporta que ha tenido que seguir trabajando durante la alerta roja por lluvias.

Aunque en un principio podría parecer que se dirigía a casa, laSexta ha grabado cómo el trabajador se dirigía a un restaurante para coger un pedido y llevarlo a un domicilio.

Más allá del debate ético sobre pedir comida en plena alerta roja, Elia Gonzalo recuerda que el Ministerio de Trabajo dice que no es obligatorio ir a trabajar cuando hay aviso naranja o rojo. Por ley, los trabajadores cuentan con cuatro días retribuidos para ausentarse del trabajo.