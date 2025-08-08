Un preso de la prisión Murcia I degolla a su compañero de celda con la tapa de una lata de atún

Los detalles El funcionario de prisiones que se encontraba en ese momento en las instalaciones penitenciarias ha sido quien ha dado la voz de alarma tras escuchar gritos.

Un preso en la prisión de Murcia I ha asesinado a su compañero de celda con la tapa de una lata de atún, un producto vendido en el economato del centro penitenciario. El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes en las instalaciones de Sangonera la Verde. Un funcionario de prisiones dio la voz de alarma tras escuchar gritos y encontró a la víctima con una herida profunda y al agresor cubierto de sangre. El presunto autor ha sido trasladado al área de aislamiento. La Guardia Civil y las Instituciones Penitenciarias han iniciado una investigación. Acaip-UGT ha advertido repetidamente sobre el peligro de vender productos con envases que pueden convertirse en armas.

Un preso ha degollado a su compañero de celda durante la madrugada de este viernes con la tapa de una lata de atún que se vende en el economato en la prisión de Murcia I.

El funcionario de prisiones que se encontraba en ese momento en las instalaciones penitenciarias, ubicadas en el municipio murciano de Sangonera la Verde, ha sido quien ha dado la voz de alarma tras escuchar gritos.

Al llegar a la celda, se ha encontrado a la víctima en el suelo con una gran y profunda herida en el cuerpo y al presunto agresor ensangrentado, adelanta La Opinión de Murcia.

El presunto autor de los hechos ha sido reubicado del departamento en el que residía, el más tranquilo de la prisión, al área de aislamiento.

Por su parte, tanto la Guardia Civil como las Instituciones Penitenciarias han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Desde La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT) han destacado que han alertado en numerosas ocasiones del peligro que supone la venta de este tipo de productos en cárceles, ya que sus envases pueden ser utilizados como armas.