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Crisis de la vivienda

León XIV apoya a Maricarmen y pide "exigir a los políticos que busquen soluciones al problema de la vivienda"

¿Qué ha dicho? "¿Cuál es el problema en un sistema que permite que un caso de una anciana, además con discapacidad o con alguna dificultad, se la eche de su casa?", ha preguntado el pontífice.

El papa León XIV El papa León XIVEuropa Press
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Hasta el papa León XIV ha querido mostrar su apoyo este lunes a Maricarmen, la anciana que sigue hospitalizada tras ser desahuciada de su hogar de toda la vida en Madrid. Tras enterarse de su caso, que ha llevado a miles de ciudadanos a manifestarse y hasta a acampar por el derecho a la vivienda, el pontífice ha mandado un mensaje: "Hay que exigir a los líderes políticos buscar una solución al problema de la vivienda".

Han sido los periodistas que le acompañan en el avión papal los que le han preguntado por el desahucio de la mujer de 87 años, pero el papa no ha evitado el tema. "El problema de la casa que existe en muchos países hoy es un problema que solo una parroquia, solo una diócesis o la Iglesia misma no podrán solucionar", ha empezado al responder.

Acto seguido, ha señalado a los que, en su opinión, pueden actuar: a los políticos de cada país. "Creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente".

"¿Cuál es el problema en un sistema que permite que un caso de una anciana, además con discapacidad o con alguna dificultad, se la eche de su casa?", ha preguntado el pontífice.

Es más, León XIV ha instado a descubrir, "en realidad, cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar". Porque cree que "muchas veces reaccionamos solo al momento de emergencia, pero tenemos que ver en realidad cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar".

Para acabar, ha señalado que la crisis de la vivienda "es un buen ejemplo, donde la Iglesia como comunidad o como seres humanos, junto con las personas que no tienen fe, tienen que buscar soluciones más justas para que no sucedan estos casos".

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