El incendio de La Vall d'Uixó sigue "muy activo" y afronta una tarde "larga y complicada"

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio de Vall d'Uixó en Betxí (Castellón)

Los detalles Los equipos de extinción están preocupados por el aumento del viento y la pronta llegada de una nueva ola de calor, que dificultan las labores contra el fuego.

El diputado de Bomberos de la Diputación de Castellón, David Vicente, ha informado que el incendio en la Vall d'Uixó sigue "muy activo", enfrentando una tarde complicada debido a la orografía y las condiciones meteorológicas. A pesar de que el dispositivo aéreo está operando al máximo, el fuego ha arrasado 8.500 hectáreas y presenta un desafío significativo. Los técnicos ajustan las estrategias de extinción según el clima, mientras el viento y una próxima ola de calor complican la situación. Aunque algunos vecinos han regresado a sus hogares, el incendio sigue siendo una amenaza, especialmente en Alcudia de Veo y Tales. Desde el inicio, se ha priorizado la seguridad de las personas y la protección de las viviendas.

El diputado de Bomberos de la Diputación de Castellón, David Vicente, ha advertido este martes de que el incendio de La Vall d'Uixó continúa "muy activo" y se afronta una tarde "larga y complicada" por la orografía del terreno y las condiciones meteorológicas, con todo el dispositivo aéreo funcionando sin descanso.

Vicente, en una atención a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en La Vall d'Uixó, ha explicado que el incendio sigue "muy activo" y a mediodía se han producido varias reproducciones en los diferentes frentes y se está trabajando en ello "de manera incansable".

Hasta el momento, el fuego ha arrasado 8.500 hectáreas. Se trata de un incendio "muy complejo", ha señalado el diputado provincial, en el que se está intentando "adelantar al incendio e ir por delante de él", pero "en estos momentos -ha añadido- ya nos está haciendo casi ir por detrás".

La tarde, ha indicado, "se prevé muy larga" y están volando los medios aéreos que son de gran ayuda para combatir las llamas, pero "la situación sigue siendo complicada". El dispositivo está funcionando en su totalidad después de una mañana en la que el humo ha impedido trabajar a los medios aéreos al 100%.

En este sentido, ha explicado que la orografía del terreno es "muy complicada" y "las condiciones meteorológicas tampoco están ayudando". Los técnicos están valorando esa meteorología para adaptar las técnicas de extinción a las circunstancias cambiantes.

Preocupación por la ola de calor

El viento ha aumentado y de cara al fin de semana viene una ola de calor que "todo lo complica". "Estamos tratando de hacernos con él lo antes posible", dice, por ello, Vicente.

En estos momentos preocupan los avances que pueda haber en Alcudia de Veo y Tales, ya que ahí es donde el incendio "tiene más continuidad y más masa forestal y es donde se está trabajando intensamente", aunque se trabaja en todo el perímetro.

David Vicente ha celebrado el hecho de que los vecinos de La Vall d'Uixó hayan podido regresar a sus domicilios tras levantarse la orden de confinamiento, así como los de Vilavella (que están ahora confinados), pero "es un incendio muy complicado" y se ha de seguir trabajando.

El diputado ha explicado que desde el primer momento se ha priorizado la vida de las personas y luego los municipios, y se han protegido de manera eficiente para que el fuego no llegue a las viviendas, algunas de ellas aisladas.

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