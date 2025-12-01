Ahora

Lucha contra el furtivismo de marisco

La Guardia Civil incauta en Camariñas dos sacos con 74,5 kilos de centollos vivos

Los detalles Los agentes presenciaron cómo un furtivo con antecedentes recibía en la lonja vieja de la ciudad una embarcación con luces apagadas. Tras esto, la Guardia Civil devolvió a los animales al mar, al haber sido capturado de forma irregular.

La Guardia Civil ha recuperado en Camariñas dos sacos con 74,5 kilos de centollos vivos. En una actuación en la prevención y lucha contra el furtivismo de marisco en la zona, los agentes observaron cómo una persona, conocida por tener numerosos antecedentes por furtivismo, se encontraba en la rampa de acceso y recibía una embarcación con las luces apagadas.

Según informa La Voz de Galicia, los agentes encontraron dos sacos completamente llenos de centollo. El peso total del marisco aprehendido ascendió a 74,5 kilos.

La persona implicada y un familiar mostraron una actitud agresiva y de hostilidad durante la intervención hacia los agentes, con amenazas e intimidaciones.

Más tarde, el marisco incautado fue trasladado a la lonja nueva de Camariñas, donde se pesó y, con la colaboración del operario de lonja, se devolvió de manera inmediata al mar, al haber sido capturado de forma irregular.

Por estos hechos, se instruyen las diligencias por los posibles delitos de amenazas y coacciones ante el Juzgado de Guardia de Corcubión, además de la confección de las denuncias a la ley de pesca de Galicia.

