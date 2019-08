La Guardia Civil ha empezado a utilizar un sistema de vigilancia basado en el uso de drones en el festival Arenal Sound.

Se trata de garantizar la seguridad del festival desde el aire. Con esta tecnología controlan cada lo que pasa en cada concierto y también los niveles acústicos para no molestar a los vecinos de Burriana, en Castellón.

El Arenal Sound ha brindado homenaje a los principales artistas que han pasado por la cita musical de Burriana durante sus diez años de andadura con una actuación de David Rees y The Girl and the Piano, interpretando temas de los principales cabezas de cartel.

Después de una primera jornada rendida a los ritmos cada vez más imperantes en la cita musical -el reguetón y el trap-, otorgó cierta tregua con el concierto de Zahara y también con Dorian, banda ya veterana en el "maravilloso" Arenal, según ha asegurado su vocalista Marc Belly antes de desplegar un "repertorio muy potente", plagado de himnos pop.

Tras ellos, Pignoise han llenado hasta la bandera el escenario secundario para desplegar su pop de masas y conseguir que "se venga abajo el Arenal" con temas como el televisivo 'Nada que perder'.

Antes de Fangoria, que de nuevo ha sabido salvar la diferencia generacional con miles de jóvenes bailando a sus órdenes, el escenario principal ha rendido homenaje a 10 años de andadura de Arenal Sound, un tiempo en el que el festival se ha convertido en el lugar imprescindible en el que estar para los más jóvenes.