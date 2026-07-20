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España campeona

Tres detenidos y una treintena de heridos en Barcelona durante la celebración del Mundial

Los detalles Tres delincuentes aprovecharon el seguimiento de la final de Mundial y las posteriores celebraciones para acometer robos, mientras que 29 personas fueron atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas.

Aficionados de la selección española durante la final del Mundial de fútbol 2026, en el barrio de Rocafonda, a 19 de julio de 2026, en Mataró, Barcelona, Aficionados de la selección española durante la final del Mundial de fútbol 2026, en el barrio de Rocafonda, a 19 de julio de 2026, en Mataró, BarcelonaEuropa Press
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Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a tres delincuentes que aprovecharon el seguimiento de la final de Mundial de fútbol y las posteriores celebraciones por la victoria de España frente a Argentina (1-0) para acometer robos. Por otro lado, 29 personas fueron atendidas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Según fuentes policiales, aunque las celebraciones se desarrollaron con normalidad y no se produjeron incidentes destacables, los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres personas en el marco del dispositivo especial desplegado por la policía durante el domingo noche y la madrugada de este lunes con motivo del partido entre España y Argentina.

Dos de ellas fueron arrestadas por el robo con violencia de un teléfono móvil en la Ronda de Sant Pau, mientras que una tercera fue detenida acusada del hurto de una mochila. Además, una cuarta persona fue denunciada por desobediencia. La policía de la Generalitat desplegó a trecientos efectivos en el marco de este dispositivo especial.

Por su parte, el SEM atendió a un total de 29 personas en Barcelona, de las cuales 13 fueron dadas de alta in situ mientras que otras 16 tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros sanitarios.

Según informa Protección Civil de la Generalitat en redes sociales, tres personas fueron evacuadas al Hospital del Mar, siete al Hospital Clínico, cinco al CUAP Manso y una al CUAP Sant Martí. De estas 29 asistencias por parte del personal del SEM, 24 fueron de carácter leve y cinco menos graves.

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